Una grave denuncia contra un exparticipante de ShowMatch se conoció ayer: la madre de una adolescente de 16 años denunció que el bailarín Carlos Bernal lo acusó de acoso. El caso se habría producido luego de que la joven participara de un concurso en el que el denunciado era jurado.

La denuncia llegó a principio de este mes, el 3 de septiembre, luego de que su hija compitiera en un concurso donde Bernal estaba como jurado. El sitio PrimiciasYa difundió la denuncia a la que tuvo acceso, allí la mujer relata: “Mi hija practica gimnasia rítmica a nivel competitivo”.

El teléfono celular de la menor ya está siendo peritado por la Justicia. "Quiero que se haga justicia y que a otras chicas no les pase lo mismo que a mi hija porque esta persona sigue trabajando con menores".

Carlos Bernal se hizo muy conocido en Showmatch, al ser el bailarín de varias figuras que pasaron por el Bailando. Su última participación fue con Yanina Latorre.

El relato de la madre

"Mi hija practica gimnasia rítmica a nivel competitivo. A través de la productora Talentos y Tendencias Tv se presenta en varias competiciones donde los jurados suelen ser personas públicas y prestigiosas de dicha disciplina. Es así que, a mediados del mes de mayo de este año, una competición se llevó a cabo en un teatro de Avenida Corrientes y uno de los jurados fue el bailarín Carlos Bernal".

"Al finalizar la competencia, este sujeto se acercó a mi hija para felicitarla por el rendimiento. Luego de ello, Giuliana comenzó a seguirlo en su red social Instagram, y desde el 2 de junio hasta el 18 de agosto mantuvieron conversaciones por mensajes privados. El jueves pasado, a raíz de una crisis de llanto de mi hija, toma conocimiento que en reiteradas oportunidades Bernal se desubicó con mi hija, manifestándole frases como ´que me la chupes toda´ , ´la otra noche soñé que te cog... esa cola hermosa. Te metía la cabeza bien gordita suavecito y después todo el tronco de la pi... bien duro".

"Antes de enterarme la notaba distinta. Es decir, pensativa, introvertida, extraña. Cuando me cuenta lo que le sucedió me dice que no quiere ir al colegio y no practica su actividad habitual, que son cuatro horas de entrenamiento diario. El viernes pasado me avisan del colegio que Giuliana estaba con una crisis de angustia siendo contenida por un profesor".

"Giuliana le contó a su psicóloga y después habló con un referente de la productora donde hizo el casting. Inmediatamente Bernal le escribió pidiéndole que borre todo, que tendría que haberlo cuidado y que se iba a suicidar".