El martes 1 se dieron a conocer quiénes serán los moderadores de los debates presidenciales que se realizarán antes de las elecciones. En el primero, que será el 13 de octubre en la Universidad del Litoral, en Santa Fe, los cuatro elegidos son: María Laura Santillán, Rodolfo Barilli, Gisella Vallone y Guillermo Andino, mientras que para el segundo, el 20 de octubre en la Facultad de Derecho, en la UBA, estarán: Marcelo Bonelli, María O’Donell, Mónica Gutiérrez y Claudio Rígoli. Y, en el caso de que hubiera balotaje, habrá un tercer debate que moderarán Viviana Canosa, Daniel López, Cristina Pérez y Alberto Lotuf.

La elección de Canosa generó particularmente la indignación de Andy Kusnetzoff, quien dio su opinión en Perros de la Calle, el programa radial que conduce. “¿Quién eligió a Canosa? ¿Por qué está ahí? Hace 10 minutos hacía espectáculos, no se la asocia con la política", sostuvo el conductor, y agregó: "O sea que sería lo mismo que modere Silvio Soldán, sin desmerecer, porque es más el mérito de que te elijan que el hecho de moderar entonces. Si el periodista no puede preguntar, es más bien un presentador. Hubiesen elegido conductores como nosotros entonces, y no periodistas políticos".

La respuesta para Andy llegó de parte de Eduardo Feinmann desde su programa en la 910. "¿Qué querés, que te elijan a vos, Andy?", expresó el periodista mientras le leían las declaraciones de conductor de PH. Por eso, con el correr de los segundos, y mientras se enteraba del descargo completo, Feinmann fue entrando en calor y liquidó a su colega. "Ah, querías que te elijan a vos... ¿Te creés un presentador importante? Sos de cuarta, de décima. Canosa tiene más dignidad que vos, Andy. Muchísima más".

"Yo soy políticamente incorrecto... tenemos... No, mejor no voy a decir nada. Pausa", dijo conteniéndose de no continuar con sus críticas hacia Andy. Vale recordar que ambos tuvieron un altercado en 2018.

Es que tras el escándalo de Anamá Ferreira con Kusnetzoff, el periodista fue uno de los que más difusión le dio en las redes sociales al reclamo de la exmodelo brasileña. Además, disparó: "¿un nuevo maltratador?".

Entrevistado por Verónica Lozano en Telefe, Andy manifestó su malestar por la actitud de Feinmann, y contó una desconocida anécdota entre ambos. "Yo quería que venga a PH. Tenemos diferencias por las cosas públicas que él dice, nada personal. Él no quería venir a PH", comenzó a contar el conductor.

"Un día entonces le escribí, le dije que podíamos charlar las diferencias, que mi programa se llama Podemos Hablar, y entonces que podíamos conocernos. Y lo loco es que le digo si algún día tomamos un café... y me dijo 'un café no se le niega a la nadie'. Y me citó en el Café La Paz. La mejor onda. Por eso me sorprendió que me tire", relató Kusnetzoff y completó: "Me decepcionó porque pone que maltrato y palabras para ensuciarme de algo que no soy. Y me afectó porque digo 'loco, estuvimos cara a cara, charlando, no me tires esto ahora'".

