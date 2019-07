Damián de Santo cargó contra Telefe y reveló por qué no siguió conduciendo "Morfi"

En noviembre de 2018, y a pesar de estar contento con su labor como conductor, Telefe decidió no renovarle el contrato a Damián de Santo, que se encontraba al frente de Morfi, todos a la mesa, junto a Zaira Nara. En esa misma época se confirmó que Nicolás Repetto tampoco iba a continuar en la emisora que pertenece a Viacom.

Tiempo después se confirmó la llegada de Leandro "Chino" Leunis como reemplazo del actor que estaba haciendo las veces de conductor en el programa matutino del canal de las pelotas que tiene una dura competencia en el rating contra Los Ángeles de la Mañana.

Si bien en ese entonces trascendió que la salida se debía a una cuestión presupuestaria, faltaba la palabra oficial de Damián, quien este viernes 19 dio una entrevista en El Espectador, el ciclo que conducen Ángel de Brito, Pia Shaw y Pilar Smith por CNN Radio Argentina.

"En Morfi podía cantar, bailar y desplegar al actor. Fue una experiencia que me gustó mucho", expresó De Santo sobre su paso por el ciclo, pero luego agregó: "Me encantó conducir en Morfi. Me hubiese gustado hacer un año más pero no me gusta que me bajen el sueldo y que me digan que hay que reprogramar todo". De esta manera, confirmó que recibió una oferta inferior a la esperada para continuar en el programa de Telefe. "Lo vi al Chino, tampoco todos los días, porque estoy trabajando", dijo sobre su reemplazante.

En este momento, mientras espera el estreno de El Camino Real, la Rosa del Desierto, una película que habla sobre el legado jesuita en Sudamérica, el actor sigue abocado al emprendimiento turístico que tiene desde 2008 en Villa Giardino, Córdoba, en donde se instaló a vivir con su familia. "Viene muy bien lo de las cabañas", expresó durante la entrevista. "Como soy un sin techo cuando voy a Buenos Aires los canales me alquilan un departamento o un hotel", bromeó Damián.

Fuente: Exitoína