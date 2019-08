D23 Expo: se viene "Pantera Negra II" pero hay que tener paciencia

Disney agregó hoy a “Pantera Negra II” a la lista gigante de series y largometrajes de Marvel Studios de los próximos años y presentó la cinta de animación “Raya and the Last Dragon” en el esperado panel de películas de la convención bienal D23 Expo, que se realiza este fin de semana en la ciudad estadounidense de Anaheim, en California.

Un incansable desfile de celebridades por el escenario, números musicales, primeros trailers de muchas de sus producciones y unas cuantas novedades fueron el contenido del evento que, aunque con escasez de noticias resonantes, electrificó a los 7.000 asistentes en el auditorio Hall D23 del Anaheim Convention Center.

La estrategia que The Walt Disney Company pondrá en marcha a partir de que lance su plataforma de streaming Disney+ en noviembre (en EEUU) quiso que este año todos los anuncios de las cintas que pasarán por los cines quedaran para un mismo panel, comprimidos y sin distinguir entre aquellas que son animadas y las que son de “acción real”.

Y a ese esfuerzo en pos de dotar a Disney+ del catálogo que la haga competitiva ante un gigante como Netflix apenas inicie sus actividades quizás pueda achacársele la falta de títulos nuevos entre las novedades de los largometrajes para cine.

Hubo sólo dos; pocos, en comparación con las seis nuevas series que ayer se anunciaron para la inminente plataforma de streaming.

El maestro de ceremonias fue el co-presidente y Director Creativo de The Walt Disney Studios, Alan Horn, quien durante dos horas y media tuvo la misión de ir dándole paso a cada uno de los directivos de sus cinco principales estudios: Marvel Studios, Star Wars, Pixar, Disney Animation y Disney Live Action.

Kevin Feige, Kathleen Kennedy, Pete Docter, Jennifer Lee y Sean Bailey, respectivamente, prepararon presentaciones en las que el acento estuvo puesto en la experiencia de los privilegiados que pudieron ingresar al evento.

Antes que el resto el mundo, el público podría ver por primera vez escenas nunca proyectadas de películas venideras y tener en persona y frente a sus ojos a muchos de sus ídolos.

Así fue como Dwayne Johnson y Emily Blunt, protagonistas de “Jungle Cruise”, película de aventuras inspirada por la atracción más antigua de Disneylandia que llega en julio de 2020, hicieron las delicias de los presentes con su paso de comedia, “peleando” como lo hacen sus personajes en pantalla.

El elenco casi completo de “Star Wars - Episodio IX: El ascenso de Skywalker”, con el director J.J. Abrams incluido, arrancaron gritos al exhibir un nuevo clip de la cinta que estrenará el 19 de diciembre en Argentina y que cerrará la épica saga galáctica iniciada hace cuatro décadas por George Lucas.

También estuvieron presentes Chris Pratt y Tom Holland, que prestarán sus voces para la cinta de Pixar "Unidos" (marzo de 2020) y fueron ovacionados por los fanáticos que los conocen por la saga de los "Avengers".

Holland, que encarna a "Spider-Man" en la franquicia, pareció encarar una triste despedida, al saludar a sus fans con la frase "I love you 3.000", la misma que dice Tony Stark/Iron Man tras morir en la última cinta "Avengers: Endgame".

Es que esta semana se supo que Sony, dueña de los derechos del hombre arácnido, no había llegado a un acuerdo económico con Marvel Studios para que el personaje continuara en el denominado Universo Cinematográfico de Marvel.

El hilarante Jamie Foxx con su show de beatboxing y Tina Fey, protagonistas de la película de Pixar “Soul” (junio de 2020), o el elenco principal de “Frozen II” (enero en Argentina), Kristen Bell, Jonathan Groff, Idina Menzel y Josh Gad, que interpretó en el escenario una de las canciones de la franquicia, hicieron levantar una y otra vez a los fans (y a muchos periodistas) de sus sillas.

Entre lo más relevante en el apartado noticias, se destacó la confirmación por parte de Kevin Feige de que “Black Panther II” está en desarrollo.

Feige trajo al auditorio al director Ryan Coogler y, juntos corroboraron los rumores de los medios especializados y anunciaron que la cinta, cuyo título definitivo y argumento no fueron revelados, estrenará en EEUU el 6 de mayo de 2022 y así se unirá a los múltiples anuncios del UCM para los próximo años, de los que Feige ya había hablado en la pasada Comic-Con de San Diego en julio.

Sólo en el segmento de películas llegarán pronto “Black Widow” (1 de mayo de 2020 en EEUU), “Eternals” (noviembre de 2020), “Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings” (febrero 2021), “Doctor Strange in the Multiverse of Madness” (mayo 2021) y “Thor: Love and Thunder” (noviembre 2021).

La otra noticia inesperada para todos los presentes fue el anuncio de que más allá de “Frozen II” el estudio Disney Animation ya tiene un estreno confirmado para noviembre de 2020: “Raya and the Last Dragon”.

Con dos clips extendidos de la película en el que puede verse la inspiración del sudeste asiático en la ambientación de la trama y la participación de las voces protagonistas, Cassie Steele (Raya) y Awkwafina (Sisu el dragón), la directora del estudio Jennifer Lee y su equipo explicaron que se tratará de una historia de fantasía de aventura épica.

En Kumandra, una tierra ancestral otrora dominio de los dragones, una apasionada y feroz joven guerrera decide ir en busca del último espécimen vivo con la esperanza de que su magia pueda salvar al reino de fuerzas tenebrosas.