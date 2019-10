Cuándo salen a la venta las entradas para el regreso de Soda Stereo

La gira del nuevo retorno de Soda Stereo a los escenarios generó una enorme expectativa en todo el continente. La banda argentina tiene un fuerte arraigo regional y por eso los conciertos están planificados para abarcar todo el cono sur.

Las entradas comenzarán a venderse el próximo domingo, pero no será para todos. En ese caso las reservas estarán disponibles para clientes de un banco que auspiciará la gira. El viernes 11 de octubre sí saldrán a la venta las entradas para el público en general.

Las fechas de los recitales ya están confirmadas. Los mendocinos que quieran asistir tendrán la posibilidad de cruzar la cordillera. Pero hay un dato particular: el concierto en Santiago de Chile está pautado para el sábado 7 de marzo, el mismo día del acto central de la Fiesta Nacional de la Vendimia.

La gira comenzará el 29 de febrero en Bogotá, Colombia. Será en el Estadio El Campín. El 7 de marzo es en el Estadio Nacional de Santiago de Chile y el 12 de marzo en el Distrito Federal de México.

El último recital será en Buenos Aires, en el Campo Argentino de Polo el 21 de marzo. Sin embargo el calendario no está cerrado y se pueden agregar otros destinos o, incluso, fechas en los mismos sitios.

Las entradas se venderán únicamente por Internet en el sitio Área Ticket, aunque también hay otros sitios que promocionan la venta.

El Manifiesto "del retorno" completo



El anuncio oficial del retorno de Soda Stereo, con una serie de invitados especiales, se hizo a través de un manifiesto publicado en las redes sociales.

"Hola a Todos. ¿Por qué? No sabemos. Sucede. Una nueva última vez. Gustavo es una ausencia presente. Él decía que por más que lo intentemos nunca dejaremos de ser Soda. Y así parece ser. Lo somos, ustedes y nosotros. No somos el uno sin el otro. No somos Soda sin él. Podemos evocarlo, invocarlo. Sin ayer, sin mañana. Ahora. Yendo más allá. Convirtiendo en posible lo imposible. De esa materia se hacen los sueños. Somos un puñado de canciones, solo eso y nada menos que eso, que parecen atravesar el tiempo y las generaciones. ¿Y si existe un lugar en el que estemos de nuevo todos juntos? Tenemos un imperioso deseo. Y creemos que la mejor manera de cumplirlo es pensando en los demás, olvidando lo que piensan los demás. En la vida hay momentos para reír, para llorar, para emocionarnos. Para agradecer con amor y respeto. Queremos celebrar estas canciones. Vibrarlas juntos. Amigos de todas partes nos van a acompañar. Gracias Totales". La firma es de Charly y Zeta y las últimas palabras son las del nombre de este show celebratorio: Gracias Totales-Soda Stereo.