Contundente: Verónica Lozano destrozó a Pichetto

Ya pasó un mes de las PASO, y aún falta otro tanto para las elecciones generales en las que se definirá un nuevo presidente para la Argentina en medio de una crisis económica que afecta a la gran mayoría. Verónica Lozano, que últmamente fue dejando muy en claro cuál es su postura politica, celebrando la victoria de Alberto Fernández, y criticando a Miguel Ángel Pichetto y al periodista Joaquín Morales Solá, tuvo un interesante mano a mano con Exitoína en el que habló de su visión del país, el periodismo, los medios y los políticos.

"Veo que es muy triste la situación laboralmente hablando, la posibilidad de trabajo, de tener un sueldo, los índices de pobreza... y todo eso se vio en las PASO. La gente ha votado por otra opción, y por la posibilidad de un cambio... que, como paradoja, no es el 'cambio'", expresa la conductora de Cortá Por Lozano.

"En la Argentina siempre hay una tendencia a la repetición. De tener un panorama hermoso o auspicioso y algo lo detona. Pero pienso positivamente. Amo la Argentina, quiero vivir acá, mi hija Antonia se cría acá. No me imagino otro lugar. Agradezco tener trabajo, no me puedo quejar, pero hay mucha gente que la está pasando mal. Es importante la posibilidad de tener empatía y ponerse en el lugar del otro", asegura Vero en cuánto a su esperanza de un futuro mejor.

En medio de los cambios que se fueron dando en los medio tras la fuerte derrota que sufrió en Gobierno de Mauricio Macri en las urnas, Lozano sostiene que "en el periodismo siempre hay períodos de acomodamiento. De a poco se va virando ideológicamente. Igual eso es normal, no es de ahora, es de toda la vida. Cada medio tiene una bajada. Todo es política. Depende de la libertad que te dé el medio para expresarte. Siempre la política y el poder van de la mano, y la forma de comunicar es una manera de instalar cierta ideología".

"Soy absolutamente libre en mi programa, no hay ninguna bajada de línea. En estos tiempos me gusta ser moderada, expresarme, no ser careta ni falsa, pero tampoco hacer leña del árbol caído. Creo que la realidad habla por sí sola", agrega la esposa de Jorge "Corcho" Rodríguez.

En este sentido, en donde muchos hablan de "panqueque" que se van alineando en el nuevo escenario, la figura de Telefe es clara. "Uno puede cambiar de opinión. En la política no hay amistades permanentes, sino intereses permanentes. Si analizás a cualquier andidato, ha estado en otro lugar. Pero bueno, la panquequeada de Pichetto le salió para el orto, le salió muy mal. Pero podría haber funcionado", sostiene con una sonrisa.

"Y lo de Mirtha es como un modo muy macrista. Se dice algo y se pide perdón. Se dice otra cosa y se pide perdón. Lo bueno sería pensar antes de hablar. No está mal que ella opine que no quiere invitar a Alberto ... pero lo va a terminar invitando y él va a terminar yendo. En líneas generales siempre pasa lo mismo", opina sobre los idas y vueltas de La Chiqui.

Sin rodeos, Verónica se define políticamente: "Me considero más peronsita que macrista, pero no es que sea kirchnerista. Pero sí apoyo a un Gobierno que tenga q ver con la inclusión social, con una mirada más abarcativa, donde se sostenga la posibilidad de trabajar, y se apoye a la industria y no a la timba financiera".

Fuente: Celina Hernández para Exitoína