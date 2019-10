Contundente respuesta de Verónica Lozano a quienes la destrozaron por apoyar al peronismo y a "Corcho"

Durante el domingo, Verónica Lozano fue víctima de crueles ataques en las redes sociales a partir de la adhesión de la conductora al peronismo y al presidente electo Alberto Fernández. Quienes lanzaron dardos contra ella utilizaron referencias sobre la pareja de Lozano, Jorge "Corcho" Rodríguez.

"¿Peronista desde que empezaron a investigar al Corcho?"; "Para que tu marido pueda tener impunidad en sus causas, ¿no?", "¡Y si no apoyás a estos te quedás viuda! Corcho guardado", "Y si, con tu marido ladrón no se podía esperar otra cosa", fueron algunos de los filosos mensajes.

Lozano respondió a las críticas y explicó que su ideología no tiene nada que ver con su marido: "¡Mucho machirule haciendo alusión a mi compañero! Les cuento que tengo edad suficiente para votar, pensar y expresarme como se me da la gana". No hay especulación en mi elección; si hay un deseo profundo y genuino de tener un país con igualdad y posibilidades para tod@s".

Muchos usuarios de Twitter calificaron a Lozano de "chorra" por su vínculo don Rodríguez. El empresario había quedado en medio de la investigación por presuntos sobreprecios de las obras de las plantas potabilizadoras de Aysa, una de las causas que involucran a la firma brasileña Odebrecht en Argentina. "Corcho" también fue mencionado por Oscar Centeno den la causa de los cuadernos de las coimas.