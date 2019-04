Contundente: mirá lo que dijo Ernestina Pais tras la liberación de su sobrino

Entrevistada por Ángel de Brito en El Espectador (CNN Radio Argentina), Ernestina Pais se refirió a la excarcelación de su sobrino Dante Casermeiro, hijo de Federica, tras pasar casi dos meses preso acusado de motochorro.

"Federica está aliviada por la liberación de su hijo. Pero hay un pacto con mi hermana de que hasta que ella no hable, yo no hablo", advirtió tras la liberación de su sobrino, Dante. Y agregó: "Lo único que te digo, es que estamos felices de que se vayan aclarando las cosas. Mi sobrino está afuera pero Octavio Laje sigue adentro, eso es un dato".

"Y en lo personal, feliz de haber recuperado a mi hermana en muchos aspectos. Estuvimos distanciadas, cosas de hermanas, pero ahora estamos bien", señaló.

Aunque luego se tomó una licencia y dijo: "Había dos personas detenidas. Analicemos quienes eran esas dos personas y vamos a entender por qué se le pegó a una", dijo, y sentenció: “Fue despiadado. Hubo una masacre mediática con esta situación”.

"Fueron cuatro o cinco días, hasta que pobre Natacha Jaitt murió y cambió el foco de la infomación porque era mucho más fuerte", dijo, y expuso su teoría sobre por qué se le pegó tanto a Federica: "¿Qué te suena más raro o peor como ciudadanos? ¿Que el hijo de una conductora de televisión se haya descarriado o que el hijo de un funcionario que está en ejercicio se haya descarriado? Me parece mucho más escandaloso lo segundo".

"Viene una condena social que tiene que ver con un tema ideológico", comentó, y aclaró: "Yo me llamé a silencio para preservar a mi familia, pero estuve mucho con Federica desde atrás y eso nos unió mucho".

En su momento, cuando Dante quedó detenido, Ernestina se vio obligada a aclarar en la red: “Debido a las reiteradas confusiones, aclaro: no soy Federica“, tuiteó luego de incesantes mensajes que le llegaban con fuertes críticas.

De Brito contó que habló con Federica y que ésta le dijo que estaba sorprendida por el nivel de "traición y maldad que hubo". Sobre eso, Ernestina dijo: "Yo creo que sí, que hubo gente despiadada. Después están los opinólogos y panelistas que son como inimputables y que tienen que salir a matar porque para eso les pagan".

Por otro lado, consultada sobre los dichos de Eduardo Feinmann, quien sostuvo que "De una persona con cero valores, no puede salir nada bien", refiriéndose a Federica, la conductora respondió: "No sé por qué Feinmann habla de los valores de mi hermana si no la conoce. No son amigos, nunca conversó con ella. Mi hermana es una persona súper honesta, que se gana cada mango laburando y tiene muy bajo perfil".

"No puedo creer que muchos, que presentan notas pagas, hablen con una liviandad cuando tienen el culo muy sucio", lanzó, y arremetió: "Los periodistas que cobran por hacer notas, se llenaron la boca hablando de mi hermana", concluyó la actriz de la obra El Show de la Menopausia.

Fuente: Exitoína