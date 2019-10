Conocé al doble de Nicolás Cabré en las escenas de sexo

Hace unos días, en el marco de algunas entrevistas de promoción de Tu parte del trato, la nueva tira que protagoniza Nicolás Cabré, el actor confesó que usa un doble de cuerpo para las escenas de sexo. “Sí, hay un doble. Las odio esas escenas, hay cosas que a mí me resultan… y lo saben en Pol-ka, tengo la suerte de estar ahí que saben hasta dónde llego. Para algunas cosas y algunos planos en los que no es necesario que esté… He hecho de todo, desnudos en teatro y cine, pero hoy teniendo una hija me da pudor y no es mi perfil ni donde me siento cómodo”, explicó en referencia a Rufina, su hija de 6 años junto a la China Suárez.

Durante este jueves se supo que el actor que reemplazó a Cabré en las escenas de sexo de Tu parte del trato se llama Victoriano Pololla.

En su Instagram, el joven posteó algunas imágenes de su trabajo en Pol-ka donde se muestra con los mismos tatuajes que Nico en la espalda.