Conmoción: asesinaron al cantante de Apes of God en pleno concierto

Un hecho lamentable sucedió este fin de semana en el concierto que la banda de metal Apes of God realizaba en el marco del festival Green Metal Concert en El Salvador.

En pleno show de la banda, desde el público alguien abrió fuego sobre el escenario. El cantante César Canales falleció en el acto.

"Nos ha tocado sufrir en carne propia el ver cómo nuestro amigo, nuestro hermano, moría en nuestros brazos", dicen los compañeros de banda en un doloroso comunicado emitido en las últimas horas.

Representantes de la vanguardia del death metal latino, Apes of God se encontraba en mitad de su actuación cuando un individuo disparó directamente contra el cantante.

Por su parte las autoridades locales confirmaron la detención de un individuo de 36 años identificado como el principal responsable del homicidio.

#Sonsonate l Las autoridades informan sobre el arresto de Wilber Isidro Orellana, de 36 años, acusado del homicidio agravado, en perjuicio de Francisco Canales, cantante de rock, cuyo hecho se registró en el interior de un restaurante privado en #Armenia. #PlanControlTerritorial pic.twitter.com/B6tTLyNu1a — PNC El Salvador (@PNCSV) 4 de agosto de 2019

Aparentemente, el desenlace fatal tuvo su origen en una discusión previa a la actuación, cuando Orellana Martínez tuvo un intercambio verbal con el vocalista.

A continuación, el comunicado completo de la banda:

"Como muchos ya saben, el día de ayer durante la tarde, la banda fue víctima de una serie de agresiones físicas y verbales en el evento llamado 'Green Metal Concert' realizado en la ciudad de Armenia que desgraciadamente culminó en el asesinato 'a sangre fría' de nuestro vocalista César Canales. Como banda nos sentimos devastados por este hecho ya que nos ha tocado sufrir en carne propia el ver como nuestro amigo, nuestro hermano moría en nuestros brazos, créannos que esta situación es algo que no se lo desearíamos a nadie. Esta terrible noticia ha sido difícil de digerir para la familia de César, para el círculo cercano de amigos y para todos aquellos que siempre han estado con nosotros dándonos su apoyo incondicional. Solo esperamos que las autoridades tomen las cartas del asunto en este caso y que se haga justicia a nuestro hermano. Por otra parte, quiero decirles que es muy difícil poder responderles a todos los mensajes de pésame que nos han enviado pero créannos que nosotros nos sentimos consternados por lo ocurrido. Debido a este lamentable hecho anunciamos que Apes Of God dejará los escenarios de manera definitiva, por un largo tiempo no sabrán absolutamente nada de nosotros ya que no nos interesa seguir perteneciendo a una 'escena' cómo esta. Descansa en paz hermano, pronto nos reuniremos".