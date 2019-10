Con un baile hot, Bella Thorne se muestra espléndida sin depilarse

Bajo el sol y mirando sensualmente a cara, Bella Thorne baila en un video que se viralizó rápidamente y en el que se la ve con sus axilas sin depilar, reivindicando así la lucha de tantas otras mujeres en el mundo que combaten los estereotipos de belleza y feminidad estandarizados.

La ex chica Disney de 22 años, que debutó semanas atrás en la industria pornográfica dirigiendo la película Her and Him, se movió al ritmo de la canción Best On Earth del rapero Russ.

La actriz y cineasta disfrutó de un trago mientras danzó para sus 21 millones de seguidores en Instagram, y se dio el gusto de chupar una frutilla y darse chirlos en la cola.