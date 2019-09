Con total naturalidad, Caitlyn Jenner reveló qué hizo con su pene al cambiar de sexo

Caitlyn Jenner (anteriormente, Bruce Jenner) realizó por estos días una entrevista en el programa de televisión Roast of Alec Baldwin, de Comedy Central, donde habló abiertamente sobre su sexualidad. La exmedallista olímpica decidió cambiarse de sexo en 2015 y siempre habla del tema sin problemas.

Cuando decidió convertirse en mujer fueron muchas las preguntas de sus fans y de la prensa, entre ellas, si se divorciaría de su mujer (Kris Jenner) o la opinión de sus hijos, pero también surgió una bastante repetida acerca de que haría con su pene, es decir, si se operaría o no. Con el tiempo, todas las preguntas han ido encontrando su respuesta, y ahora, cuatro años después, ella misma contó que hizo con su miembro.

En tono de humor y durante el programa de Alec Baldwin, dijo: "No lo he cortado, únicamente lo he retirado. Permítanme decirles que yo he traído al mundo a Kylie Jenner, la multimillonaria más joven del mundo, y a Kendall Jenner, la modelo mejor pagada del mundo. Crié a 10 hijos y voy a tener 20 nietos. No lo corté, lo acabo de retirar". En 1992, el entonces Bruce, que hoy tiene 69 años, se casó con Kris Jenner, matrimonio en el que tuvo dos hijas. Kendall Nicole y Kylie Kristen, adoptando a los cuatro que Kris tenía de una relación anterior: Kourtney Kardashian, Kim Kardashian, Khloè Kardashian y Rob Kardashian. La pareja se separó en 2014 tras 22 años de matrimonio. Jenner tuvo otras dos relaciones anteriores, una con Chrystie Crownover con la que tuvo dos hijos, Burton Jenner y Cassandra Jenner; y otra con Linda Thompson con la que tuvo otros dos hijos. Brandon y Sam. En total tiene seis hijos propios y cuatro del corazón.

La madre de Kendall y Kylie Jenner, siempre ha hecho público y ha compartido con la prensa su cambio de sexo, desde el primer momento en el que decidió hacerlo. Primero, apareció en una portada para la revista Vanity Fair, la cual se tituló Call me Caitlyn (llámame Caitlyn). También, realizó un programa de televisión durante dos temporadas, donde mostró todo el cambio.

Caitlyn Jenner en la portada de Vanity Fair

La decisión que tomó en un primer momento Caitlyn no fue muy bien aceptada por su familia, que con el paso del tiempo toda la tensión se ha ido calmando y hoy por hoy tienen una estrecha relación. Su familia no duda en apoyarla siempre en cualquier situación.

Recordemos que Caitlyn nació en Mount Kisco, un suburbio residencial de Nueva York y dedicó gran parte de su juventud al deporte, concretamente al atletismo. Se desempeñó en la disciplina del decatlón. La hoy celebridad de TV ganó el oro en los Juegos Olímpicos de Montreal en 1976, además, hizo la mejor marca de ese año.

Caitlyn Jenner y su pasado como Bruce Jenner, medallista olímpico.

Fuente: Exitoína