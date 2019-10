Cómo reemplazará El Trece a PPT tras la salida de Jorge Lanata

Luego de un año muy complicado para su salud, que se terminó agravando por el fuerte golpe producto de una caída en Radio Mitre, Jorge Lanata decidió hacerle caso a sus médicos, y tomarse un impasse laboral para reponerse y regresar con todo en 2020. De esta manera, decidió dejar Periodismo Para Todos, el periodístico de El Trece, Hora 25, el ciclo de TN, y Lanata Sin Filtro, su programa radial.

"Para mí es muy cálido y muy íntimo que me digan 'Rezo por vos' cuando me encuentran en el calle. Y también todo el tiempo me dicen 'Cuidate, cuidate, ciudate'. Bueno, les voy a hacer caso. Estoy bien del trasplante, ya pasaron cinco años. Pero tengo muchos enfermedades asociadas a ese tema. Este año me internaron cuatro veces y en el último mes me caí tres veces, y el último fue horrible realmente, muy fuerte", expresó el periodista en un video, y agregó: "¿Entonces saben qué?, les voy a hacer caso. Me voy a cuidar, me voy a tomar unos meses. Y el año que viene vuelvo a aparecer por la pantalla de El Trece, por esta batipantalla en este baticanal. Pero ahora paro, porque tengo que hacerlo".

¿Y qué harán en el canal que comanda Adrián Suar para reemplazar a PPT? Porque además de ser uno de los programas emblema de la emisora, es el que los domingo compite con Susana Giménez, la gran estrella de Telefe, y la dueña del rating en esa franja.

En principio, el domingo 6, El Trece emitirá la película Saint Vicent en el horario que tenía el programa de Lanata. ¿Qué pasará en los sucesivos fines de semana? Como la salida del periodista fue algo de imprevisto, no hay un plan diseñado para un nuevo programa, por lo que seguramente continuarán con películas. Sin embargo, como enfrente está la diva de los teléfonos, no sería raro que ya estén diagramando una estrategia para ponerle un competidor de más peso.

En Saint Vicent, Vincent MacKenna (Bill Murray) es un jubilado borracho, cascarrabias y endeudado que acepta hacerse cargo de Oliver (Jaeden Lieberher), el hijo de 10 años de su nueva vecina (Melissa McCarthy), para cobrar algo de dinero. Pero, cuando entre Vincent y Oliver surja una amistad, el niño descubrirá que su vecino no es realmente como todos le ven: se trata de un hombre incomprendido, pero con buen corazón, que alivia su soledad junto a una prostituta embarazada (Naomi Watts) y en las carreras de caballos.

Fuente: Exitoína