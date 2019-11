Coldplay termina con sus giras para cuidar el medio ambiente

Esta mañana, Coldplay lanzó su nuevo álbum doble Everyday Life. Pero, la noticia del lanzamiento trajo aparejada una novedad: la banda liderada por Chris Martin tomó la decisión de no realizar una gira de presentación en cuidado del medio ambiente.

En un diálogo con BBC News, el frontman de la banda declaró: "No vamos a salir de gira con este álbum. Nos tomaremos un tiempo durante el próximo año o dos para determinar cómo nuestro tour no solo puede ser sostenible ,sino también, cómo puede ser activamente beneficiosa para el medio ambiente".

"Nuestro próximo tour será la mejor versión medioambiental posible de una gira. Nos decepcionaría si no fuera carbono neutral (término que se refiere al estado en el que las emisiones netas de gases efecto invernadero expedidas al ambiente equivalen a cero). Lo más difícil de lograr es el transporte con los vuelos. Pero, por ejemplo, nuestro sueño es tener un espectáculo en el que no se utilicen plásticos de un solo uso y en el que, en gran medida, se use energía solar", concluyó Martin.

Cabe recordar que A Head Full of Dreams Tour, la más reciente gira de Coldplay que tuvo 122 fechas en cinco continentes y que generó más de 546 millones de dólares, convirtiéndose así en la cuarta gira más lucrativa de la historia.