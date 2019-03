"Cien años de soledad" tendrá su serie en Netflix

Netflix confirmó que llevará a cabo una serie basada en Cien Años de Soledad, la popular novela del escritor colombiano Gabriel García Márquez. Será la primera adaptación del escrito en formato audiovisual.

Publicada en 1967, Cien años de soledad es una de las novelas más representativas del realismo mágico y García Márquez uno de los escritores más reconocidos a nivel mundial. "Bienvenidos a Macondo", inicia el video publicado por la plataforma de streaming.

​Los hijos del escritor, Rodrigo García y Gonzalo García Barcha, serán productores ejecutivos de la serie, que se filmará principalmente en Colombia. "Durante décadas, nuestro padre se mostró reacio a ceder los derechos cinematográficos de Cien años de soledad porque creía imposible realizarla bajo las limitaciones de tiempo de una película y pensaba que producirla en un idioma que no fuera el español no le haría justicia", señaló García y agregó: "Pero, en la actual época dorada de las series, el momento no podría ser mejor para llevar una adaptación a las audiencias globales de Netflix. Estamos muy entusiasmados de apoyar a Netflix y a los creadores en este proyecto, y ansiosos por ver el producto final".

