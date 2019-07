Charlotte Caniggia presentó a Robert, su nuevo novio

Charlotte Caniggia finalmente reveló el misterio y presentó en Showmatch a su nuevo novio, del que solo se había visto una foto que publicó ella el pasado el 21 de junio en Instagram y mucho más no se sabía.

Ver esta publicación en Instagram ️ Una publicación compartida por Charlotte Caniggia (@chcaniggia) el 21 de Jun de 2019 a las 5:52 PDT

El conductor dijo que le parecía un jugador de fútbol o un actor de Hollywood, pero Roberto Storino Landi, a quien la rubia llama Robert, contó que es un empresario relacionado al rubro automotriz. "La conozco desde hace 6 meses", dijo y ante la consulta de Marcelo, confesó: "Yo le digo 'te amo'".

Mientras tanto, Charlotte estaba atenta en la pista y fiel a su estilo, lanzó: "Yo a veces le digo que lo amo. Él es romántico y yo no".

Luego, cuando el conductor volvió al centro de la pista, le dijo a Charlotte que estaba sorprendido con su novio. "Este es un fenómeno, un señor. Me imaginaba a Robert más pendex", sostuvo. Y la hermana de Alex lanzó: "¿Vos qué pensás, que me como a feos? ¿Te imaginabas un boludo? Me gustan los tipos serios, hay boludos para tirar al techo, Marce".

Por otro lado, la hija del ex futbolista se refirió a la separación de sus padres, pero lo desmintió. "Hablo con ellos todos los días. Mis papás no están separados, ellos están juntos", aseguró, pero aclaró que no quería hablar del tema.

Fuente: Redacción Gente