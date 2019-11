Charlotte Caniggia develó el motivo por el cual no está tan feliz con su novio

Charlotte Caniggia se presentó anoche en la pista del Súper Bailando y cuestionó a su novio, Roberto Starino Landi.

Robert se hizo una escapada a Uruguay y no llevó a Charlotte, quien le pasó factura en pleno programa: "No me llevó, Marce", arrancó. "No me avisó que se iba. De pronto me mandó una foto desde allá. Me lo tomé mal, pero me trajo un regalo así que todo bien. Una boludes... un perfumito".