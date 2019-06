Caos en el set de "Bond 25": Rami Malek habló sobre los problemas en el rodaje

La producción de Bond 25 continua en problemas. Ahora se suman especulaciones de que las cosas no van bien en el rodaje. La filmación de la nueva película y última del actor británico Daniel Craig como el famoso agente James Bond se ha visto afectada por varios improvistos. Primero se accidentó su protagonista durante una escena, y luego hubo una explosión en los estudios Pinewood, ubicado en las afueras de Londres.

La semana pasada el medio The Sun informó que las grabaciones están retrasadas, esta vez por culpa del director Cary Fukunaga. Varias fuentes le dijeron al citado medio que llega tarde al set de filmación y que luego el personal trabaja horas extras para recuperar el tiempo perdido.

"Hay un verdadero motín en este momento en el set. Ya es bastante malo que Cary llegue tan tarde para la filmación, pero luego se le pide al equipo trabajar horas extras para cubrirlo", dijo una fuente cercana a la producción al tabloide inglés.

Tras conocer la noticia, Fukunaga a través de las redes se defendió: "(…) Nadie duerme en este tipo de trabajo. Estoy seguro de que es difícil, pero sigue siendo el mejor trabajo del mundo y nunca faltaría el respeto al elenco y al equipo de trabajadores".

Por su parte, Rami Malek, quien será el villano en esta nueva película, habló sobre los supuestos problemas que se están presentando en la película.

"El rumor sobre las escenas claves es algo que se fabricó. Pero la cosa es que Daniel resultó herido, por lo que están filmando lo que pueden. Hablé con Cary, y el plan se alteró, pero está todo bajo control. Ya lo han resuelto", dijo Malek al sitio Digital Spy.

Todavía no ha tenido oportunidad de grabar junto con Craig, pero está emocionado de que llegue ese día."Estoy encantado de trabajar con él. Es un actor que admiro mucho".

El actor también alabó a quien está detrás de la cámara. "Otro momento que me hace preguntarme si no estoy en un sueño es no solo trabajar con Daniel, sino con un director con el que quería trabajar desde hace mucho tiempo, como es Cary. Ser parte de esta franquicia es ser parte de la historia otra vez".

La película tiene fecha de estreno para el 8 de abril de 2020.