Camilo Rubio, el campeón de Pasapalabra, contó qué hará con la plata

Camilo Rubio se transformó en el cuarto ganador de El Rosco de Pasapalabra luego de completar el juego. El joven de Burzaco logró llevarse el pozo más grande de la historia del programa.

“Todavía estoy tratando de caer, yo la verdad estaba juntando para tener la casa propia y esto es un empujón enorme, por lo que estoy yo feliz, pero también mi familia”, confesó en diálogo con La Once Diez/Radio de la Ciudad.

El participante que se llevó poco mas de 2 millones de pesos, entre el pozo y lo que él acumuló tras participar casi 30 veces del programa que conduce Iván de Pineda, contó sobre su participación: “Antes que nada soy televidente, lo mirábamos con mi señora y nos encantaba”.

“Yo vi que Iván decía siempre que te anotes en internet y me mandé, qué se yo. Hice dos roscos en el casting, estuve medio al borde de lo que consideran el límite, me relajé y el segundo me salió bien, después me llamaron”, precisó en su relato.

“En mi casa me salían todas las respuestas, y pensé ¿Qué puede pasar? Después es todo surrealista, te llaman, vas, participás, a las dos semanas te ves en la televisión”, confesó en nota con el ciclo radial Por si las moscas al revelar cómo hizo el casting donde empezó su carrera por Pasapalabra.

Para cerrar, subrayó que “lo que tengo yo es que tengo buena memoria, me acuerdo cosas, repaso palabras que me quedan asociadas, y la verdad que no soy ningún bocho”.

Fuente: Exitoína