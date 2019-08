El resultado electoral de las PASO del 11 de agosto produjo todo tipo de cambios: en el país con medidas económicas lanzadas por el Gobierno que encabeza Mauricio Macri, en las opiniones y autocríticas de periodistas como Eduardo Feinmann, Luis Majul y Alfredo Leuco, y hasta en la televisión, que debe encarar la crisis política de la Argentina de otra manera.

En este sentido, Alejandro Fantino encabezó el reacomodamiento de la pantalla chica para seguir el minuto a minuto de lo que ocurre con todos los sucesos que va generando la coyuntura. Por esta razón, el conductor decidió suspender temporalmente Animales de Calle, el envío que salía grabado los viernes con diversas entrevistas.

"Buenas noches, estamos en vivo arranco un nuevo programa con muchísima información", arrancó Fantino el programa del viernes 16 sentado a la clásica mesa que lo acompaña de lunes a jueves. "Por los próximos viernes vamos a estar en vivo. Animales de Calle va a seguir siendo parte del programa... Animales Sueltos es muy laxo y va adaptándose día a día. No significa que no volvamos a encontrarnos con Animales de Calle. Yo voy a seguir haciendo notas y mis compañeros seguramente también y tal vez en dos viernes estamos de vuelta. Pero no podemos, en días como los que vive el país, estar fuera del vivo. Este es un canal que vive en vivo. Vivimos de lo que pasa y acá estamos"

