Calamaro, repudiado por apoyar a la derecha para las elecciones en España

A poco de llevarse a cabo las elecciones generales en España, Andrés Calamaro, quien tiene doble ciudadanía, agitó las redes con sus opiniones sobre el tema. Luego, el cantautor se vio obligado a aclarar sus dichos.

"El Salmón" publicó un post en su cuenta de Facebook en el que muestra su apoyo a Vox, el partido de extrema derecha liderado por Santi Abascal, que ha tenido numerosas polémicas durante la campaña.

"Queridos ciudadanos de España y regiones. Mis valores los define mi voluntad, lo que considero no negociable", comienza el texto de Calamaro, para luego referirse a los debates televisados en los últimos días con participación de los líderes de PSOE, PP, Ciudadanos y Unidas Podemos, "cuatro candidatos de los sesenta que se presentan".

Y continúa: "Estos cuatro políticos de oficio apenas si ofrecen gestos progresistas, mucho menos ofrecen blindar las instituciones que dan identidad a la cultura. Me cuesta elegir entre estos cuatro muchachos. En este escenario soy reaccionario porque no tengo dramas en blindar las instituciones culturales".

"Prefiero el vértigo de los patriotas y reaccionarios, a su manera me representan más que los moderados. Ya perdimos mucho, más perdimos en Argentina que en España. Como me importa el bien común, además de mi bien común que todavía tiene algo que perder, me abstengo de apoyar a los candidatos presentados en la televisión", señaló, y las redes sociales estallaron.

Queridos ciudadanos de España y regiones. Mis valores los define mi voluntad, lo que considero no negociable. Ayer se presentaron cuatro candidatos de los sesenta que se presentan. Estos cuatro políticos de... https://t.co/jQKmHwhPZT — Andres Calamaro GE (@calamarooficial) 24 de abril de 2019

Tras algunas críticas, el mítico músico comentó: "En Argentina el escenario es otro y otras son las urgencias sociales y económicas, políticas. En España las direcciones de ficción (izquierda y derecha) moderan el tono para no mencionar los bancos ni las leyes económicas de la unidad europea".

"En Argentina se debate el destino también, pero la geografía política es otra. Un posible estado colonial puede convertir a nuestra sociedad en mano de obra esclava, lo que en España se conoce como 'los que sobreviven con mil euros al mes' es otra galaxia, la desaparición de la moneda es un sembradío de humildes trabajando por centavos, y mil euros es una fortuna inaccesible para la inmensa mayoría. Entonces hay que posicionarse y blindar lo único argentino que nos quede, además de la pobreza que tampoco es exclusivamente argentina", afirmó.

"Mas allá de gestos progresistas (necesarios pero tribuneros), la importancia de la empresa argentina no es poca. Nuestra industria fue desmantelada, con ella el trabajo de los trabajadores, la clase media es una PYME que refluye el anhelo del bienestar, internet no es un espejo donde mirarse. El espejo donde mirarse es el anterior escenario electoral, por entonces primaron los impulsos primarios para votar en contra de la propuesta popular, y los trabajadores están sufriendo como los independientes y los profesionales. Agobiados por otro quiebre de la economía, inflación y devaluación. Quizás tenemos que aprender a qué derecha votar, suponiendo que tampoco existen, realmente, propuestas tradicionales de izquierda racionalista ni marxista, ni un proyecto conservador liberal de garantía", sostuvo el poeta.

En Argentina el escenario es otro y otras son las urgencias sociales y económicas, políticas. En España las direcciones de ficción (izquierda y derecha) moderan el tono para no mencionar los bancos ni las... https://t.co/A6Oy6MECeo — Andres Calamaro GE (@calamarooficial) 24 de abril de 2019

La repercusión de sus palabras tomó por sorpresa a Andrés, quien dijo: "Soy TT por primera vez en la vida y por cuestiones de cultura política transversal", e insistió con que lo que defiende es "variedad en el congreso", que es “el reflejo de la realidad”.

Hostias! Soy TT por primera vez en la vida y por cuestiones de cultura política transversal.

Queridos españoles y autónomos, mía es la columna del pueblo, los intelectuales y los toreros, entre otros... https://t.co/SjoaRxzdw5 — Andres Calamaro GE (@calamarooficial) 25 de abril de 2019

"Respeto las diferencias en un momento en que, las diferencias, pesan en el destino de las naciones", remarcó.

Por último, Calamaro expresó: "Queridos amigos, soy residente en Argentina, respeto la democracia pero no voto en España. Estoy en el diálogo y siempre amigable con todos los sectores. No puedo comportarme 'como si existiera internet', para mi la política es una cuestión cultural, nunca un motivo de rencillas personales ni furia. Tengo simpatía por hombres y mujeres en todos los sectores".

Queridos amigos, soy residente en Argentina, respeto la democracia pero no voto en España. Estoy en el diálogo y siempre amigable com todos los sectores. No puedo comportarme "como si existiera internet",... https://t.co/ApZkwq5kjy — Andres Calamaro GE (@calamarooficial) 25 de abril de 2019

Fuente: Exitoína