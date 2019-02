Cabito apuntó contra Matías Martin: "Hagámonos análisis de sangre"

A tres meses de que lo despidieran de Basta de Todo, Cabito volvió a apuntar fuerte contra Matías Martin y Diego Ripoll. El motivo principal es la referencia que hizo el conductor del programa radial a la palabra "adicción" en la carta que leyó al aire tras la salida del humorista.

"Dijeron la versión que ellos quisieron. Dijeron que yo me quedaba dormido al aire. Pero no me quedaba dormido porque me iba de joda, cuando sos obeso no podés respirar bien y te quedás dormido, no lo hacés a propósito".

"Matías habló puntualmente de adicción en algo que leyó, y es una palabra grave. Si se refería a la comida, lo cual no lo sé, porque no lo aclara, la obesidad es una enfermedad. Si se refería a otra cosa, me gustaría que lo aclare y lo haga aclarar", explicó Cabito sobre su postura.

video

"De última, pedirá disculpas o reafirmará lo que dice. Sino parece que mi alejamiento del programa es por tomar cocaína mientras estaban los invitados ahí, porque es lo que interpreta la gente cuando uno habla de adicción", reafirmó en Incorrectas.

En ese sentido, lanzó una polémica propuesta que incluye a sus ex compañeros del programa: “Estoy dispuesto a hacerme un análisis de sangre mañana, y que se lo hagan todos, no esperar un mes para estar limpio. Me lo hago mañana, pero lo hacemos todos a ver cómo sale. Hagámoslo todos”, insistió.