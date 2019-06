Britney Spears se volvió a vestir de colegiala, pero se le fue la mano con el Photoshop

Hace pocas semanas y con un notable enojo, Britney Spears hizo un descargo luego de que se publicaran ciertas imágenes suyas en bikini donde se la veía, según ella, poco favorecida.

A través de su descargo, la intención de la cantante de 37 años fue acusar a los paparazzis de modificar sus fotos y agregarle curvas y medidas que ella no tiene. Para esto, aprovechó los videos para mostrarse en movimiento y demostrar cómo es su físico real.

Sin embargo, luego de estas aclaraciones a las que le siguieron varias fotos y videos suyos disfrutando de la playa junto a su pareja Sam Asghari, Britney no se percató de haber publicado ella misma una foto donde el exceso de Photoshop quedaba a la vista.

Tal es así que sus propios fans le escribieron que era muy notorio el retoque que se había realizado a nivel de la cintura, puesto que hasta los muebles del fondo habían sufrido modificaciones y dejaron de ser rectos para ser ondulados. "¿Qué pasó con el mobiliario?", "¿Y esos cajones ondulados", fueron algunas de las preguntas de sus seguidores. En la imagen, la princesa pop luce un look similar al de su legendario single Baby one more time. La cantante está de viaje por las Islas Turcas y Caicos. Al parecer, salió de shopping pero no encontró el outfit que buscaba y decidió improvisar un vestuario inspirado en la colegiala que era cuando conquistó al mundo con esa canción.