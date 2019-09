Bomba: quién es la actriz argentina que eligió Woody Alle para su próxima película

La carrera del director Woody Allen tuvo varias idas y vueltas tras las numerosas denuncias en su contra por parte de Dylan Farrow, la hija de Mia Farrow.

Algunas productoras decidieron no trabajar más con él debido a la pésima imagen que se construyó por varias denuncias de abuso sexual en su contra. A esto, se suma el accionar de los movimientos de mujeres #MeToo que denunciaron acosos y abusos en el ambiente de Hollywood. La única que salió a respaldar al director fue una de sus actrices fetiches: Scarlett Johansson quien dijo que seguiría trabajando junto a Allen.

Ahora la que participará de un proyecto del director neoyorkino es la actriz argentina Luz Cipriota.

"Esta semana en Revista Gente les cuento algo que hace mucho quería gritar a los cuatro vientos. ¡Si! Voy a participar de la próxima película de Woody Allen. Si bien aún no me dejan contar mucho y es una participación muy pequeña, me estalla el corazón de felicidad y lo comparto con ustedes. ¡Porque sin el apoyo de cada uno de ustedes, nada sería posible! Cada like, cada comentario, cada emoticón o mensaje es un impulso a ir por más. Los leo a todos, ¡Gracias!", escribió la actriz.