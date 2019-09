Bella Thorne triunfa en el cine porno: recibirá importante premio de la industria

La actriz Bella Thorne recibirá un premio de honor por dirigir, con 21 años, su primera película pornográfica, "Her & Him".

La organización de la segunda edición de los Premios Pornhub anunció este jueves que la ex chica Disney recibirá el galardón Vision Award durante una ceremonia, que se celebrará en Los Ángeles el próximo 11 de octubre.

"Estoy emocionada porque visiones de belleza como ésta brillen bajo una nueva luz", dijo Thorne en un comunicado publicado por la revista de entretenimiento The Hollywood Reporter.

El debut en la industria pornográfica de Thorne se inició el pasado agosto, cuando estrenó "Her and Him" .

Según Pornhub, el filme "presenta a un veinteañero ansioso que encuentra un mensaje sorprendente en el teléfono de su novia, tras lo que interrumpe sus rutinas mañanera y se lanza a un encuentro fuera de control y cargado sexualmente".

Recordemos que Pornhub, con sede en Montreal y oficinas en San Francisco, Houston, Nueva Orleans y Londres, es la mayor distribuidora mundial de material pornográfico por internet, que incluye vídeos y fotografías con artistas profesionales y aficionados.