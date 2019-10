Belén Francese anunció su casamiento con un empresario mendocino

El periodista Pablo Layus sorprendió a todos con una primicia: "Belén Francese se va a casar y, al parecer, estaría embarazada". Rápidamente, el panelista de Pamela a la tarde se comunicó por teléfono con la actriz, quien sin dar demasiados detalles confesó: "Pronto van a tener lindas novedades, veremos si se agranda la familia".

Luego, en comunicación con El Show del Espectáculo, programa radial de Ulises Jaitt que se emite por radio La Salada (AM 1300), comentó: "Yo soy más reservada en mi intimidad. Tuve una propuesta con mi pareja pero me la guardé para mí porque si no empiezan todas las envidiosas".

Cuando una de las panelistas del ciclo le preguntó si había aceptado el pedido de matrimonio, ella respondió: "Está en pie. Estoy enamorada".

"Hace años, por experiencia propia, en lo que es de mi corazón y mi intimidad prefiero tener un perfil bajo. Pronto van a tener lindas novedades. Veremos si se agranda la familia", concluyó.

Recordemos que Francese está en pareja con el empresario mendocino Fabián Lencinas. "Es flaco y narigón. No me gusta. Pero el amor fue más y tanta seguridad y definición en lo que quería me encantó", comentó sobre el día que lo conoció.