Bailarín de Showmatch involucrado en escándalo sexual

Un escándalo sexual se desató en torno a un integrante del Bailando. Se trata de Iván Anrriquez, quien supo ser el bailarín de Natalie Weber, Militta Bora y La Tigresa del Oriente, y que está acusado de prostituirse, ser infiel y ser protagonista de fuertes fotos íntimas.

Su ex pareja, llamado Javier, reveló un centenar de fotos del bailarín, y aseguró que ofrece servicios sexuales a través de la plataforma de citas para homosexuales Grindr, y lo tildó de “perverso, mentiroso y psicópata”, según el portal Exitoína.

“El me dejó y me buscó varias veces. La última vez que me abandonó y se enteró que yo estaba conociendo alguien, me pidió que lo deje y que vuelva con él, para luego al poco tiempo, coger con quien quería y prostituirse por Grindr”, disparó su ex en las redes, donde además compartió capturas de los chats íntimos que comprueban el pedido.

Además de la traición, el bailarín utilizó la propia cama de su ex pareja para promocionarse y venderse en la red social, y éste se hizo eco de la situación muy angustiado. “Son mis sábanas, pero no soy yo”, comentó, junto a la imagen del muchacho desnudo.

Decenas de fotos del bailarín de la pista de Marcelo Tinelli invadieron las redes sociales, incluso fuertes imágenes donde muestra sus genitales y conversaciones con terceros que le aseguran a su ex que Iván se prostituye y envía fotos de su cara y pene a quienes quiere contactar como clientes.

Iván hizo un descargo en su Instagram, en el cual aseguró que "no necesita de un resentido de la vida para vivir". "Hay gente muy loca que se me cruzo en el camino...y lo acepté, lo toleré, pero ya no. Que manchen mi nombre, y mucho que me cuesta mantenerlo, jamás lo voy a perdonar. Cada uno con su vida... y si tenés los huevos de hablar de mí...En la cara lo hablamos o en la calle lo arreglamos. Corta. (La fama se hace con talento no hablando mal de otros). Ya mucha gente me vio desnudo y no tengo que ocultar lo que Dios me dio”, escribió el artista, que también dijo que no vende su cuerpo y que su ex miente.

Fuente: Exitoína.