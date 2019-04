Atractivo programa de "Música Clásica por los Caminos del Vino" 2019

El Festival Internacional Música Clásica por los Caminos del Vino se extenderá del 13 al 21 de abril, ofreciendo 76 conciertos, con diversos formatos y propuestas artísticas, contando con la participación de destacados músicos, tanto de nivel internacional como del ámbito local.

Año a año nuevas locaciones se suman al festival, presentando espectáculos en los 18 departamentos de Mendoza. En la edición 2019, mendocinos y turistas podrán disfrutar la experiencia en bodegas, plazas, museos, edificios patrimoniales, instituciones educativas, templos, unidades penitenciarias y reservas naturales de los 5 Distritos Culturales.

Como ya es tradicional el ciclo mantiene su carácter solidario, por lo que las entradas se canjearán, a partir del miércoles 10 de abril, por una caja de 800 gramos de leche en polvo, que será destinada a Banco de Alimentos.

Miércoles 10 de abril, desde las 10 hs.

Canje: 1 caja de leche en polvo de 800 gr. por 2 entradas

(El límite de entradas por persona es de 8, es decir cuatro cajas de leche por persona)

Días y horarios de Canje:

-Días hábiles: 10 a 18 hs.

-Días no hábiles/feriados: 10 a 14 hs.

Programa completo

SÁBADO 13

15 hs. Bodega Salentein – R. 89 Km 12, Tunuyán: Argentina Horn Ensemble, integrado por: Alvaro Suarez Vázquez, Gaston Frosio, Salvador Guido, Gustavo Berri, Mauro Rodríguez y Pablo Nalli. Programa: Libertango, Astor Piazzolla- Gran Sexteto, Francois Dauprat – Fuga y misterio, Astor Piazzolla.

17 hs. Bodega Dante Robino – Quintana 375, Perdriel, Luján de Cuyo: Quinteto Ciudad, integrado por: Jorge Elías, saxo soprano. David Gologorsky, violín. Hugo Larrañaga, contrabajo. Omar Brizuela, guitarra eléctrica. Silvina Pérez Lacon, piano y David Marcelo Narváez, batería. Programa: Suite Troileana: Bandoneon, Zita, Escolaso – Concierto para quinteto.

18 hs. Bodega Catena Zapata – Cobos s/n, Agrelo, Luján de Cuyo: Dúo Meraki, integrado por: Emir Manzur, violín. Leonardo Maetti, piano. Programa: Salut´d amour – Chanson de Matín, E. Elgar – Sonata para violín y piano N° 21 en Mi menor, K. 304, W.A. Mozart – Berceuse, G. Fauré – Beau Soir, C. Debussy – Thais Meditation, Jules Massenet – Schindler´s list, Johm Williams – Cinema Paradiso, Ennio Morricone.

19 hs. Capilla del Rosario – La Dormida, Santa Rosa: Dúo Juan Molina- Facundo Martínez, guitarras. Programa: Jobiniana, Sergio Assad – Preludio y fuga en Do# menor, M. Castelnuevo Tedesco – Fantasía Op. 54, Fernando Sor – Tango Suite N° 1, Astor Piazzolla – Danza Española de la Vida Breve, Manuel de Falla.

21.30 hs. Teatro Independencia- Chile y Espejo, Ciudad de Mendoza. Orquesta Filarmónica de Mendoza, Dir. Titular César Lara – Coro Universitario de Mendoza, Dir. Silvana Vallesi- Solistas invitadas: Jaquelina Livieri, soprano – Gloria López, mezzosoprano. Programa: Requiem Op. 9, M. Duruflé – Requiem Pacis, K. Sato.

DOMINGO 14

15 hs. Bodega Salentein- R. 89 Km 12, Tunuyán: Dúo Nicolás Ojeda, flauta -Natalia Suriano, piano. Programa: Tres romances, Op. 94, R. Schumann – Sonata para flauta y piano, Op. 94, S. Prokofiev – Viste de mí – Revirao, E. Mantenga.

15.30 hs. Reserva Natural Villavicencio – Ruta Provincial N° 52, Km. 16,5, Las Heras: Coro de Jóvenes de la UNCuyo, Dri. Angela Burgoa – Orquesta Programa de Entrenamiento Orquestal. Coord. Héctor Colombo. Marcela Carrizo, soprano, Fabrizio Colombo, bandoneón. Programa: Misa Tango “Misa a Buenos Aires”, Martín Palmeri.

17 hs. Capilla Nuestra Señora de la Paz, 9 de Julio s/n – Villa Antigua – La Paz : Víctor Garay, guitarra. Programa: Sonata Op. 15, F. Sor – Caprichosa No. 4, 9, y 15, L. Legnani – Capricho árabe, F. Tárrega – Sevillana, J. Turina – La Catedral, A. Barrios Mangoré – En los trigales, J. Rodrigo – Suite del Plata, M. Pujol.

17.30 hs. Bodega Don Bosco – R. 50 – Rodeo del Medio, Maipú: Dúo D’Amarü, integrado por María Belén Loüet, soprano – Fernando Germán D`Amanzo, guitarra. Programa: Nana, M. Falla – Bachianas Brasileiras No.5, Aria, H. Villa-Lobos

Estrellita, M. Ponce- Tus ojillos negros, M. de Falla – Desde el alma, R. Melo – Apologia Tanguera, R. Quiroga, E. Cadícamo – Los Mareados, Cobián-Cadícamo – Gato para Pat, E. Mendez – Historia de un amor, C. Eleta – La vie en rose, Piaf- Gugliemi – Alfonsina y el mar, A. Ramirez.

19.30 hs. Plaza Eslovenia – Arístides Villanueva y Paso de Los Andes. Dúo Eduardo Daract, violín- Jorge Astrudillo, piano. Programa Mozart. Sonata No.6 en Sol mayor, W.A. Mozart. Sonatina Op. 100 en Sol mayor, A. Dvorak. Las presencias, C. Guastavino. Scherzo Op.Post, J. Brahms. Penas de amor, La bella Rosmerin, Call portero, Nigth and ay, F. Kreysler. Serenata a la luz de la luna, G. Muller. Adiós Nonino, A. Piazzolla. Danzarín, J. Plaza.

20 hs. Bodega Raíces – Calle Martínez S/N – Junín: Jimena Semiz, soprano junto al Cuarteto Ludwig, integrado por: Miguel Cotignola y David Gologorsky, violines. Yeli Herrera, viola. Matías Pelli, cello. Carlos Verenzuela, contrabajo, invitado. Programa: Cavalleria rusticana, P. Mascagni. Aria de la condesa, Dove sono de la ópera la flauta mágica, W. A. Mozart. Aria, mí chiamano Mimi de la ópera La Boheme, G. Puccini. Danza húngara No. 5, J. Brahms. O mío babbino caro, Gianni Schicchi, G. Puccini. Habanera de la ópera Carmen, G. Bizet. Dimension, J.M. Solare. Ecco respiro appena, ópera Adriana Lecouvreur, F. Cilea. Summer Time, G. Gershwin. Diktat market song, J. Ph. Goude. Virgen de la Carrodilla, H. Cuadros. Czardas, V. Monti. Arr. musicales: M. A. Cotignola.

21 hs. Teatro Independencia – Chile y Espejo, Ciudad de Mendoza: Marcelo Balat, piano. Programa: Parte I: Tres momentos musicales, F. Schubert – Fantasía Op. 15 “El viajero”: I. Allegro con fuoco ma non troppo. II. Adagio. III. Presto. IV. Allegro. Parte II: Ballade No.1, Op.23 en Sol menor – Ballade No.2, Op.38 en Fa mayor – Ballade No.3, Op.47 en La b mayor – Ballade No.4, Op.52 en Fa menor, F. Chopin.

LUNES 15

19 hs. Archivo General de la Provincia – Belgrano y Sargento Cabral, Ciudad de Mendoza: Vientos del Plata y Margarita González. Tríos barrocos para flautas traversas. Lucas Ramallo e Irina Gruszka. Programa: Sonata en trio No.1, J.B. de Boismortier – Trio en Mi menor, F. R. Gebauer – Sonata No. 2, N. Döthel – Sonata No. 1, J. Schrerer – Sonata a tres, J.J. Quantz – Sonata No. 3, K. F. Weidemann.

20 hs. Biblioteca Pública General San Martín – Av. San Martín 1843, Ciudad de Mendoza: Coral Libera, dir. Paula Zabaleta. Programa: Morte te chiamo, M. Casulana – Wandl’ ich im Wald des Abends, F. Hensel – Miserere, E. Ugalde – Salve Regina, R. Luenguen – The three of peace, G. Walker – Over hill, over dale, A. Beach – Domani, domani, L. Luca – Still I rise, R. Powel – La Brisas, M. Bor – Si a mí me hubieran dicho, B. Corona – Baguala Contemporánea, M. Pacheco.

20.00 hs. Consejo Profesional de Ingenieros y Geólogos – Av. Bartolomé Mitre 617, Ciudad de Mendoza: Piano a 4 manos, María Luz Poirier y Gabriel Sánchez de la Vega. Programa: 6 Piezas Op. 11, S. Rachmaninov | Mariano Ares, piano. Programa: Nocturno en Do# menor Op. 27 No. 1, F. Chopin – Cuadros de una Exposición, M. Mussorgsky.

21.00 hs. La Enoteca – Av. Peltier 611, Ciudad de Mendoza: Cuarteto de Guitarras Ecos, integrado por Miguel Dotto, Fernando Stern, Adrián de Rosa, David Bajda. Programa: Suite Habana, E. Martín. Milonga Mafiosa, M. Coronel. Alfonsina y el mar, A. Ramírez. Pia-e, Kire-i, J. Cardoso. Otoño Porteño, Invierno Porteño, A. Piazzolla. Tocatta, L. Brouwer. Malamatina, Para 4 guitarras, 4 copas y una botella de vino, C. Carlo Domeniconi.

MARTES 16

11 hs. Unidad 3 Cárcel de Mujeres – El Borbollón, Las Heras: Cuarteto de Flautas Encuentro, integrado por: Irais Martínez Castillo, Sabrina Sala Micet, Laura Jimenez Duno, Mirley Sánchez Chacón. Programa: 1- The Arrival of The Queen of Sheba, G. F. Händel. Flutes en Vacanses, 4to mov., J. Casterede. Fabulanza, N. Real. Jour D’ Ete a la Montagne, 4to mov., E. Bozza. Claro de Luna, C. Debussy. Pizzicato Polka, J. Strauss & Josef Strauss. Libertango, Adiós Nonino, A. Piazzolla. La Vie en Rose, Louiguy, Edith Piaf.

18.00 hs. Casa de Mendoza en Buenos Aires – Av. Callao 445, CABA. Trío Natalia Raselli, soprano – Cynthia Mancini, guitarra – Pablo Izurrieta, guitarra. Programa: Siete canciones populares: El paño moruno, Nana, M. de Falla.

Trece canciones populares españolas: Sevillanas del siglo XVIII, Nana, F. García Lorca. El Sampedrino, La siempreviva, C. Guastavino. Tres piezas marginales: Caserío, Baldío, M. Pujol. Kirí, Pa´l río, H. Rinaudo. Pueblito, mi pueblo, C. Guastavino. Canción del árbol del olvido (arr. P. Iurieta), A. Ginastera. Vidala para mi sombra (arr. P. Izurieta) J. Espinosa. María de Buenos Aires (arr. P. Izurieta), Milonga de la anunciación, A. Piazzolla.

18.30 hs. Bröd Panaderia – Chile 894, Ciudad de Mendoza. Nahuel Romero, guitarra. Programa: Andante y Presto BWV 1003, J. S. Bach. Julia Florida, A. Barrios. Mazurka Apassionata, 6 Preludios epigramáticos, L. Brouwer. Sonata, A. José. Canción del Abuelo, A. Yupanqui.

19.00 hs. Teatro Independencia – Chile y Espejo, Ciudad de Mendoza. Concierto de Orquestas Infantiles. ONEMEN, Orquesta para niños y jóvenes con discapacidades intelectuales y motoras. Programa Provincial de Coros y Orquestas Infantiles y Juveniles, Políticas Socioeducativas pertenecientes a la Dirección General de Escuelas.

20.30 hs. Universidad Tegnológica Nacional Regional Mendoza – J. Rodríguez 273, Ciudad de Mendoza. Cuarteto Supernova, integrado por Rosario González Sáenz y Roger Campos, violines, José Guevara, viola, Noelia Pavez, cello. Programa: Cuarteto de Cuerdas No. 2 en Re mayor, A. Borodin. Cuarteto para cuerdas No. 3, P. Glass. Cuartango, Primer Cuartango, P. Agri.

21.30 hs. Teatro Independencia – Chile y Espejo, Ciudad de Mendoza. Jóvenes pianistas en concierto: Ignacio Figueroa: Claro de Luna de la Suite Bergamasque, C. Debussy. Grand Vals Brillante Op. 18, F. Chopin. Bailecito, C. Guastavino. Rondo Capriccioso Op. 14, F. Mendelssohn | Juan Antonio Sánchez: Estudio Op. 25 No. 1 en Lab mayor, F. Chopin.

Suite Op. 14, B. Bartók. Scherzo No.1, Op. 20 en Si menor, F. Chopin | Carolina Sepulveda: Mazurkas Op. 33, F. Chopin. Cirandas, No.15, 14, 4, H. Villa-Lobos. Tres Piezas Op. 6, Cuyanas, A. Ginastera | Franco Broggi: Funerailles, F. Liszt. Cuatro piezas Op. 4, S. Prokofiev

MIÉRCOLES 17

11 hs. Complejo Penintenciario Boulogne Sur Mer. Brasstor, integrado por: David Tchrikishvili, flügelhorn. Leonardo Altavilla, trompeta. Abel Manzotti, trombón. Franco Prósperi, batería. Programa: Fuga y Misterio. Triunfal. Oblivion. Esscualo, A. Piazzolla. A fuego lento, H. Salgan. Bandó. La muerte del ángel. Libertango. Concierto para quinteto. Soledad.

12 hs. Bodega Piedra Negra- R 94, km 21, Vista Flores – Tunuyán. Dúo Eduardo Daract- Jorge Astrudillo. Programa: Mozart. Sonata No.6 en Sol mayor, W.A. Mozart. Sonatina Op. 100 en Sol mayor, A. Dvorak. Las presencias, C. Guastavino. Scherzo Op.Post, J. Brahms. Penas de amor, La bella Rosmerin, Call portero, Nigth and ay, F. Kreysler. Serenata a la luz de la luna, G. Muller. Adiós Nonino, A. Piazzolla. Danzarín, J. Plaza.

19 hs. Museo Alonso – Mansión Stoppel – Av. Emilio Civit 348, Ciudad de Mendoza: Esteban González Carbone guitarra. Programa la guitarra latinoamericana: Tres piezas americanas, W. Heinze. Sonata romántica, homenaje a Franz Schubert, M. Ponce. Esudio No. 8, H. Villa-Lobos. Toccata en ritmo de samba No. 2, Dança Brasileira, R. Gnattali.

19.30 hs. Ente Mendoza Turismo – Av. San Martín 1143, Ciudad de Mendoza. Petite concert entre Mozart y Brahms, integrado por: Elias Abraham Foscolo, clarinete. Cuarteto de Cuerdas: Emilio Mini, Mauro Asís, Leandro Liuzzi, Catriel Luna. Programa: Quinteto en La mayor para clarinete y cuarteto de cuerdas K581, W. A. Mozart. Quinteto en Si menor para clarinete y cuarteto de cuerdas Op. 115, J. Brahms.

20 hs. Templo de La Merced – Montecaseros 1647, Ciudad de Mendoza: Coro de Niños Cantores de Mendoza. Dir. Prof. Juan Mauro – Co.Dir. Prof. María Eleonora Fernádez. Pianista: María Urbay. Versiones Corales: Prof. Marcelo Fernández. Sec. Prof. Diana Darvich. Pograma: Sanctus, R. Oswin, Da hai a da hai, W. Li Ping, arreglo Y. Hong Nian. Selección de algunos números del Film The Sound of Music, R. Rodgers y O. Hammerstein. Er, der Herrlichste von Allen, R. Schumann – Arr. T. Engelson Music down in my soul, Spiritual afroamericano con arreglo de M. Hogan. Las Mañanitas, Tradicional mexicano. Alma llanera, Tradicional venezolano. Taquito Militar, Mariano Mores. Tel iwi E, Tradicional Maorí de Nueva Zelanda. Pianista invitada: Anahí Carbajal.

20 hs. Park Hyat Mendoza – Chile 1124, Ciudad de Mendoza. Dúo Mauricio Agüero, saxofón – Alejandra Sáez, piano. Programa: Tableax de Provence, P. Morice. Brillance, Declamé, I. Gotkovsky. La fille aux Cheveux de Lin, C. Debussy. Apres une reve, G. Fauré. Sonata para oboe y piano, F. Poulenc. Danza del viejo boyero, Danza de la moza donosa, A. Ginastera. Rosita Iglesias, C. Guastavino

20 hs. Parroquia San Vicente Ferrer – Lavalle 60, Godoy Cruz. Coro AMICANA, Dir. artística: Mónica Pacheco

Dir. Asistente: Simón Abecasis. Puesta Escénica: Federico Ortega. Prof. de Canto: Adriana Borges Jefes de Cuerda: Paula Zabaleta, Iara Woods, Marcelo Villegas, Fabio Romano. Instrumentos: Continuo: Denis Di Marco. Violines: César Marín y Saríah Moreira. Violoncello: Valentino Landeta. Flautas barrocas y aerófonos andinos: Nicolasa Belén Frazzetta, Luis Jara y Mónica Pacheco. Percusiones: Gabriel Araya. Programa: Dios itlaçonantzine, Anónimo (lengua náhuatl). Xicochi conetzintle, G. Fernández (lengua náhuatl). Salve para la Virgen, Anónimo (lengua chiquitana antigua). Yyai Jesucristo Anónimo (lengua chiquitana antigua). Hoy que Francisco reluce, R. Cerutti. Magnificat, Domenico Zípoli?. Veni Sancte Spiritu, Anónimo (Archivo Musical de Chiquitos).

20 hs. Olivicola Laur – Videla Aranda 2850 – Cruz de Piedra, Maipú. L´elisir d´amore. Integrado por: Mariel Santos, Mariano Leotta, Rubén Caparotta, Pablo Fascio. Programa: Quanto è bella, quanto è cara! Nemorino. Benedette queste carte!Adina. Una parola, o Adina. Adina y Nemorino. Udite, udite, o rustici Dulcamara. Voglio dire, lo stupendo, Nemorino y Dulcamara. Caro elisir! sei mio!”, “Esulti pur la barbara” Adina y Nemorino. Quanto amore! Ed io spietata! Adina y Dulcamara. Una furtiva lagrima” Nemorino. Prendi; prendi, per me sei libero, Adina y Nemorino. Ei corregge ogni difetto, Adina, Nemorino y Dulcamara, G. Donizetti

21.30 hs. Nave Universitaria – Juan Agustín Maza 250; Ciudad de Mendoza. Orquesta Sinfónica de la Universidad Nacional de Cuyo. Dir. invitado: Emmanuel Siffert. Solista: Alexander Takhmanov, corno. Programa: Obertura de la ópera El Príncipe Igor, A. Borodin. Concierto No. 5 para Corno, G. Punto. Sinfonía No. 3 Escocesa, F. Mendelssohn.

21.30 hs. Teatro Independencia – Chile y Espejo, Ciudad de Mendoza. Elena Dabul, piano: Conjuros Op. 3, I – Tchaka. II – El genio de las aguas. III – Schango, el genio del trueno -IV – El primogénito del Cielo y de la Tierra, R. García Morillo. Sonata IV, F. Ibarra. Desvaríos sobre “la botijuela”, M. Matarrita | Mastrío, integrado por Marina López, clarinete, Costanza Goldenberg Thiery, violín, Javier Mas, piano: La historia del Soldado, I. Strawinsky, nueva propuesta de la versión de trío con los diálogos originales de Ramuz intercalados, narrados y caracterizados por los integrantes.

21.30 hs. Multiespacio Bodega Faraon – Calle 10 s/n, General Alvear. Ensamble Lírico Mendoza, integrado por: Jimena Semiz, Mariana Rodríguez Rial, Marcelo Zelada y Emanuel Fernandez. Programa: Gianni Schicchi Oh mio babbino caro, G Puccini. L´elixir de amor Una furtiva lagrima, G. Donizetti. Madame Butterfly Un bel di vedremo, G. Puccini. La Tabernera del Puerto No puede ser, Sorozábal. La Boheme Quando m´en vo, G. Puccini. Una voce poco fa, G. Rossini

Elixir de Amor duetto Una parola o Adina, G. Donizetti. La Flauta Mágica “dueto Pa-pa-pa… W.A. Mozart. Lakme Duetto de La flores, L. Delibes. Canzonetta Torna a Surriento, E. Curtis. Canzonetta Oh sole mio, Di Capua. La Traviata Brindis, G. Verdi.

JUEVES 18

12 hs. Bodega A16 – Cobos 5890, Perdriel, Luján de Cuyo. Nautas, integrado por Griselda López, soprano-Ramiro Albino, arpa. Programa: el otro (negros, indios, moros y criollos en la música antigua de España y sus colonias). Emaen Gatu Iba Zui (canto para la post elevación). Anónimo, de las misiones franciscanas de Guarayos, Bolivia. Tonada El Congo, Anónimo, del códice del obispo Baltasar Martínez Compañón. Tres morillas m’enamoran Anónimo, del Cancionero Musical de Palacio (España, siglo XVI). Cachua “La Despedida de Guamachuco”. Anónimo, del códice del obispo Baltasar Martínez Compañón. Morena me llaman Anónimo sefardí. Dos canciones del cancionero Chilidugú.

1 – Ufchigepe 2 – Santo Angel em, Bernardo de Havestadt. Ya ya llunch ya ya lloch (Tonada de El Chimo, a dos voces, bajo y tamboril, para bailar cantando) Anónimo, del códice del obispo Baltasar Martínez Compañón. Esa noche yo baila

Anónimo (del convento de Santa Clara, Cochabamba, Bolivia). Paseábase el rey moro, Luys de Narváez. 1-Cachua con violines y bajo Al Nacimiento de Christo Nuestro Señor: “Niño il mijor”. 2 – Cachua a voz y bajo Al Nacimiento de Christo Nuestro Señor, Anónimo, del códice del obispo Baltasar Martínez Compañón. 1- Hixa mía 2 – Durme,durme

Anónimo sefardí. Iyaî Jesucristo, Anónimo, de las misiones jesuíticas de Chiquitos, Bolivia

17 hs. Capilla Histórica del Plumerillo – Pedro Pascual Segura y Zapata, Las Heras. Cuarteto Supernova, integrados por: integrado por Rosario González Sáenz y Roger Campos, violines, José Guevara, viola, Noelia Pavez, cello. Programa: Cuarteto de Cuerdas No. 2 en Re mayor, A. Borodin. Cuarteto para cuerdas No. 3, P. Glass. Cuartango, Primer Cuartango, P.Agri.

17.30 hs. Santuario de Schöenstatt – Ruta Panamericana, Barrio Portal de Benegas, La Puntilla, Godoy Cruz. Coro de Cámara de la Universidad Nacional de Cuyo.

18 hs. INTA – San Martín 3853, Mayor Drummond, Luján de Cuyo. Coro Universitario de Mendoza, Dir. Silvana Vallesi. Coord. General: Martín Cortez. Equipo Musical: Carla Pérez Torres. Laura Cabrera. Joaquín Martínez. Gabriel Sánchez. Marcelo Zelada. Equipo de Coordinación y Gestión: Mariana Melchiori. Juan Pablo Páez. Programa: Música Contemporánea de América: Leonardo dreams of his flying machine, Eric Whitacre/EUA Lie lighty gentle earth, Paul Chiara EUA. Magnificat Gloria, Alberto Grau/ Venezuela. Requiem de Osun, Hostias, Benedictus, Confutatis, Lacrimosa, Calixto Alvarez/Cuba. La aporrumbeosis Guido López Gavilan/Cuba. La nochera, Davalos y Cabeza Vers. coral de Eduardo Ferraudi. Malambo. Franco Paez/Argentina. Músicos invitados: José Octavio Sánchez, persusión. Leonardo Pittella, piano.

18.30 hs. Reserva de biosfera de Ñacuñán – R 153, Santa Rosa. Nautas, integrado por Griselda López, soprano-Ramiro Albino, arpa. Programa: el otro (negros, indios, moros y criollos en la música antigua de España y sus colonias). Emaen Gatu Iba Zui (canto para la post elevación). Anónimo, de las misiones franciscanas de Guarayos, Bolivia. Tonada El Congo, Anónimo, del códice del obispo Baltasar Martínez Compañón. Tres morillas m’enamoran Anónimo, del Cancionero Musical de Palacio (España, siglo XVI). Cachua “La Despedida de Guamachuco”. Anónimo, del códice del obispo Baltasar Martínez Compañón. Morena me llaman Anónimo sefardí. Dos canciones del cancionero Chilidugú.

1 – Ufchigepe 2 – Santo Angel em, Bernardo de Havestadt. Ya ya llunch ya ya lloch (Tonada de El Chimo, a dos voces, bajo y tamboril, para bailar cantando) Anónimo, del códice del obispo Baltasar Martínez Compañón. Esa noche yo baila

Anónimo (del convento de Santa Clara, Cochabamba, Bolivia). Paseábase el rey moro, Luys de Narváez. 1-Cachua con violines y bajo Al Nacimiento de Christo Nuestro Señor: “Niño il mijor”. 2 – Cachua a voz y bajo Al Nacimiento de Christo Nuestro Señor, Anónimo, del códice del obispo Baltasar Martínez Compañón. 1- Hixa mía 2 – Durme,durme

19 hs. Bodega Arizu – Av. San Martín entre P. Minuzzi y Lisandro de la Torre, Godoy Cruz. Dúo Meraki. integrado por: Emir Manzur, violín. Leonardo Maetti, piano. Programa: Salut´d amour – Chanson de Matín, E. Elgar – Sonata para violín y piano n° 21 en Mi menor, K. 304, W.A. Mozart – Berceuse, G. Fauré – Beau Soir, C. Debussy – Thais Meditation, Jules Massenet – Schindler´s list, Johm Williams – Cinema Paradiso, Ennio Morricone.

19 hs. Bodega Trapiche – Nueva Mayorga s/n, Maipú. Camerata San Juan. Concertino Pablo Grosman. Coordinadora: Mirtha Barcelo. Programa: Música Clásica y Académica Universal: W.A. Mozart: Divertimento en Fa mayor. E. Grieg: Suite Peer Gynt, Muerte de Ases y Danza de Anitra. J.S. Bach: Preludio de la Suite No. 1 para Violoncello. Arreglo Pablo Grosman. G. Giménez: La boda de Luis Alonso. Arreglo: P. Grosman. Música Argentina: Alberto Ginastera: Malambo. Arreglo: P. Grosman. A. Piazzolla: Buenos Aires hora cero. Arreglo: E. Perez. S. Ríos: Merceditas. Arreglo: E. Perez. S. Quiroga: Corazón. Arreglo: E. Pérez. Música Latinoamericana y mundial: Jaime Ross: Amándote. Arreglo: E. Pérez. Jorge Ben: Mais que Nada. Arreglo: E. Pérez. Chabuca Granda: La flor de la canela. Arreglo: E. Pérez. Paul Mc Cartney: Black Bird. Arreglo: E. Pérez.

19.30 hs. Bodega Bianchi – R 143 y calle Valentín Bianchi. Alto Las Paredes, San Rafael. Dúo Joyas – Chavesta. Petit Concert Mozart

19.30 hs. Paseo del Lago – Rivadavia. Orquesta barroca Mendoza, Dir. Mariano Peralta. Programa: Obertura bodas de Figaro. W. A. Mozart. Concerto para viola, Hoffmeister. Sinfonía No. 104 London, J. Haydn.

20 hs. Hotel Mod – Federico Moreno 1230, Ciudad de Mendoza. Dúo Camila Beltramone, soprano – Nicolás Giorgio, piano. Programa: Sensucht- Anhelo- R. Schumann. Zueignung- Dedicatoria- J. Strauss. Verborenheit – Reclusión- H. Wolf. Nimmersate Liebe- Amor insaciable- H. Wolf. Er ist’s- Ella es- H. Wolf. I hate music!- Odio la música! L.Berstein

De Cinco canciones populares argentinas, A. Ginastera: Chacarera, Zamba, Gato. Encantamiento, C. Guastavino (de “Seis canciones de cuna”Nro. 3. Seis coplas, L. Gianneo: I, II, III, IV, V, VI.

21 hs. Auditorio Jorge Raúl Silvano – Alem 748, Tunuyán. Brasstor, integrado por: David Tchrikishvili, flügelhorn. Leonardo Altavilla, trompeta. Abel Manzotti, trombón. Franco Prósperi, batería. Programa: Fuga y Misterio. Triunfal. Oblivion. Esscualo, A. Piazzolla. A fuego lento, H. Salgan. Bandó. La muerte del ángel. Libertango. Concierto para quinteto. Soledad.

21.30 hs. Teatro Independencia – Chile y Espejo, Ciudad de Mendoza. Ensamble Estación Buenos Aires. Rafael Gintoli, Violín Solista y Dirección. Nicolás Favero, Violín I. Gabriela Olcese, Violín II. Ricardo Bugallo, Viola. Siro Bellisomi, Violoncello. Oscar Carnero, Contrabajo. Programa: 8 Estaciones. Las Cuatro Estaciones, Antonio Vivaldi

(de “Il Cimento dell’Armonia e dell’Invenzione”). Op. 8 para Violín, Cuerdas y Continuo: Primavera – Concierto en Mi Mayor Op. 8 No. 1, RV 269. Verano – Concierto en sol menor Op. 8 No. 2. RV 315. Otoño – Concierto en Fa Mayor Op. RV 293. Invierno – Concierto en fa menor Op. 8 No. 4, RV 297. Las Cuatro Estaciones Porteñas, Astor Piazzolla, (Transcripción de Fabián Bertero) para Violín y Cuerdas. Otoño Porteño. Invierno Porteño. Primavera Porteña. Verano Porteño.

VIERNES 19

11.30 hs. Monumento a Cristo Rey – Los Cerrillos, Tupungato. Camerata Vocal Mendoza, integrada por: Laura Elaskar, soprano, Eugenia Nieva, mezzosoprano, Cristian Ojeda, tenor, Marcelo Da Cortá, barítono, Lic. Fernando Ballesteros, piano y dirección. Programa: Intermezzo de “Carmen”, G.Bizet. “En las montañas” (piano solo). La novicia rebelde. Climb ev’ry Mountain, Rodgers & Hammertein. Sermón de la montaña, Bienaventurado los que padecen, J. Brahms Sermón de la montaña. The Lord’s prayer (Padre nuestro), Malote Monte Moriah – Sacrificio de Isaac. Pie Jesu , G.Faure. Monte Calvario, La roca fría del Calvario – “La dolorosa” Serrano, En el monte de los olivos. In monte oliveti – A. Brukner. Cristo Redentor – Las Heras – Mendoza. Oración del Cristo por la paz, F. Ballesteros. Cristo de los cerros – Ciudad Mendoza. Cristo, il benedicente, P. Pedro Lo Forte. Cristo Rey del Valle – Tupungato – Mendoza. Misa Criolla – Santo, A. Ramírez.

15 hs. Bodega Alfredo Roca. Ruta Prov. 165 esq. Calle La Pichana – Cañada Seca – San Rafael. Ensamble Viva Lírica, integrado por: Cristián Mella, Mariel Santos Vidal, Amalia Villalba, Ruben Caparotta, Andrea Vaia, Leonardo Bertani. Juliá Salcedo Elías, piano. Programa: Todo Mozart: De la Ópera “Las bodas de Figaro” “Se vuol ballare signor contino” (Figaro) Duetto: “Via resti servita” (Susanna, Marcellina). “Non piu andrai farfallone amoroso” (Figaro). Voi che sapete (Cherubino). Deh vieni non tardar” (Susanna). De la Ópera “Don Giovanni” “Madamina il catalogo è questo” (Leporello) Duetto “La ci darem la mano” (Don Giovanni, Zerlina). “Il mio tesoro intanto” (Don Ottavio). De la Ópera “La flauta Mágica” “Ach ich fuhl’s” (Pamina). De la Ópera “Così fan tutte” Terzetto: “Soave sia il vento” (Fiordiligi, Dorabella, Don Alfonso) Aria: “In uomini, in soldati” (Despina) Aria: “Come scoglio” (Fiordiligi) Sestetto: “Alla bella Despinetta”

Quartetto: “È nel tuo, nel mio bicchiero”. Finale:“Fortunato l’uom che prende” (Tutti-Bis)

16 hs. Bodega Renacer – Brandsen 1863, Luján de Cuyo. Marcela Carrizo, soprano. Gloria López, mezzosoprano. José Loyero. Programa: Primera parte: A. Ginastera: “Triste y Zamba” (Canciones Populares Argentinas). C. Guastavino: “Severa Villafañe” – Zamba (Canciones Populares Argentinas). M. M. Ponce: “Por ti mi corazón” (Canción mexicana). J. Perceval: “Te he soñado”. H. Villalobos: Aria – Cantilena (de la Bachiana Brasilera Nº 5). A. Fleury: “Real de guitarreros” (Floreos de Milonga). G. Leguizamón: “La arenosa”. Segunda parte: E. Granados: Tonadillas. El tralala y el punteado. El majo discreto. M. de Falla: Canciones Populares Españolas. El paño moruño. Asturiana. Nana. M. de Falla: “Tus ojillos negros” (canción andaluza). Denis Apivor: “La guitarra” (Canciones op.8 sobre textos de F. García-Lorca). F. García Lorca: Canciones Populares Españolas. Anda, jaleo. Las tres hojas. Las morillas de Jaén. La tarara. Nana de Sevilla

Sevillanas del Siglo XVIII.

18 hs. Arena Maipú – Lateral Sur Emilio Civit 791, esquina Maza, Maipú. Cuarteto UNNOBA. Federico Moujan, Violín I. Pablo Labanda, Violín II. Ricardo Bugallo, Viola. Pablo Romero, Violoncello. Programa: Van Beethoven: Cuarteto op.18 No. 4. A. Borodin: Cuarteto No.2

18.30 hs. Hotel Diplomatic – Av. Belgrano 1041, Ciudad de Mendoza. Cuarteto de Flautas Encuentro, integrado por: Irais Martínez Castillo, Sabrina Sala Micet, Laura Jimenez Duno, Mirley Sánchez Chacón. Programa: Grobes Quartett 1er mov. E. Kohler. Sinfónico for Four Flutes, A. Reicha. Trois Pieces, E. Bozza. Pizzicatto Polka, J. Strauss & J. Strauss. Adios Nonino, A.Piazzolla. La Vie en Rose, Louiguy, E. Piaf.

19 hs. Donde duerme la luna. Trío Agustina Lo Vecchio, soprano – Gabriel Sánchez, tenor – Mariano Colombo, piano. Programa: Life is Happiness Indeed (and Absolute Perfection) – Candide , L. Bernstein. Girl, A Backyard Universe, Morten Lauridsen. Tonight Duet (Balcony Scene) – West Side Story – L. Bernstein. Sure on this Shining Night – Nocturnes –Three – A Backyard Universe –Prayer – You Were Dead You Know – Candide, L.Bernstein. Boy – A Backyard Universe, M.Lauridsen. Make Our Garden Grow – Candide, L. Bernstein. Dirat-on – Chansons des Roses – M. Lauridsen. Oh Happy We – Candide, L. Bernstein.

19 hs. Centro Patrimonial y Artístico Cristoforo Colombo – Antonio Tomba 246, Godoy Cruz. Contrabando, integrado por: Alex Zuzuk, Indira González Oliva, Elisa Montenegro, violines. Rayna Diankova, viola. Vesselin Yanakiev, cello. Laura Vicentela, contrabajo. Tito Oliva, piano. Esteban Calderón, bandoneón y arr. Musicales. Programa: Concierto en Sol menor Verano, A.Vivaldi. Concierto en Fa mayor Otoño, A. Vivaldi. Estaciones porteñas A. Piazzolla: Verano porteño. Otoño porteño.

19.30 hs. ECA Sur – Mitre y Libertador, San Rafael. Víctor Garay, guitarra. Programa: Sonata Op. 15, F. Sor – Caprichosa No. 4, 9, y 15, L. Legnani – Capricho árabe, F. Tárrega – Sevillana, J. Turina – La Catedral, A. Barrios Mangoré – En los trigales, J. Rodrigo – Suite del Plata, M. Pujol.

20 hs. Templo de La Merced – Montecaseros 1647, Ciudad de Mendoza. Camerata Vocal Mendoza, integrado por: Cyntia Franchini, soprano, Eugenia Nieva, mezzosoprano, Lic. Fernando Ballesteros, órgano y dirección. Programa: María al pie de la cruz. Stabat Mater, G. B. Pergolesi. Las siete palabras de Jesús en la cruz, G. Ramella, Pie Jesu, G. Fauré. Requiem, Lacrymosa, W.A. Mozart. La roca fría del Calvario – La dolorosa, J. Serrano. Salve Regina, G. Ramella

21 hs. Bodegas CARO – Alvear 151, Godoy Cruz. Violetta Club, integrado por: Griselda López Zalba, soprano. Sebastián Alcaraz, Magdalena Scattolini violín barroco. Gabriela Guembe, viola da gamba y dirección musical. Gustavo Richter, clave y órgano. Programa Círculos y espejos. M. Ucellini: Aria sopra la bergamasca. G. Sances: Lagrimosa belta.

Mealli: Sonata La Cesta. C. Monteverdi: Voglio di vita uscir. T. Merula: Ciaccona. B. Strozzi: L’eraclito amoroso. A. Corelli: Sonata Ciaccona. A. Stradella: Da chi spero.

21.30 hs. Teatro Independencia – Chile y Espejo, Ciudad de Mendoza. Música de Cámara. Sofía Kujta, clarinete – Alberto Biggeri, piano. Programa: C. Saint Saens: Sonata para clarinete y piano. F. Poulenc: Sonata para clarinete y piano.

Guastavino: Tonada y Cueca. M. Arnold: Sonatina para clarinete y piano | Sofía Di Benedetto, soprano – Lis Babacil, piano. Programa: Bei dir Sind meine gedanken- An ein veilchen, J. Brahms. Vogel als Prophet, R. Schumann. Auch kleine dinge – Mein liebster, H. Wolf. Zueignung, R.Strauss. Nocturno 7 y 4 F. Poulanc. Au bord de l’eau – Les Berceaux, G. Fauré. Ariettes Oubliess – Nuit d’etoile, C.Debussy. Tarde en rincón, C. Guastavino. Sagesse, H. Panizza. Cajón de cuna india G. Gilardi. Pampamapa, C. Guastavino

SÁBADO 20

12 hs. Pergóla Peatonal – Ciudad de Mendoza. Dúo Eduardo Daract – Jorge Astrudillo. Programa: Mozart. Sonata No. 6 en Sol mayor, W.A. Mozart. Sonatina Op. 100 en Sol mayor, A. Dvorak. Las presencias, C. Guastavino. Scherzo Op. Post, J. Brahms. Penas de amor, La bella Rosmerin, Call portero, Nigth and ay, F. Kreysler. Serenata a la luz de la luna, G. Muller. Adiós Nonino, A. Piazzolla. Danzarín, J. Plaza.

12 hs. Chalet del Yeto, Rama 5 – Colonia 3 de Mayo, Lavalle

12 hs. Casona Perdriel – San Martín 2892, Perdriel, Luján de Cuyo. Marcela Carrizo, soprano. Gloria López, mezzosoprano. José Loyero. Programa: Primera parte: A. Ginastera: “Triste y Zamba” (Canciones Populares Argentinas). C. Guastavino: “Severa Villafañe” – Zamba (Canciones Populares Argentinas). M. M. Ponce: “Por ti mi corazón” (Canción mexicana). J. Perceval: “Te he soñado”. H. Villalobos: Aria – Cantilena (de la Bachiana Brasilera N° 5). A. Fleury: “Real de guitarreros” (Floreos de Milonga). G. Leguizamón: “La arenosa”. Segunda parte: E. Granados: Tonadillas. El tralala y el punteado. El majo discreto. M. de Falla: Canciones Populares Españolas. El paño moruño. Asturiana. Nana. M. de Falla: “Tus ojillos negros” (canción andaluza). Denis Apivor: “La guitarra” (Canciones op. 8 sobre textos de F. García-Lorca). F. García Lorca: Canciones Populares Españolas. Anda, jaleo. Las tres hojas. Las morillas de Jaén. La tarara. Nana de Sevilla

Sevillanas del Siglo XVIII.

12 hs. Trez Wines – Cobos 3318, Perdriel, Lujan de Cuyo. Cuarteto de Cuerdas Nuevo Mundo, integrado por: Engel Suárez Cantor, Matilde Zerpa Peña, violines. José Guevara, viola. Georgina Prendes, cello. Programa: Cuarteto de Cuerdas, en Do mayor K. 465 “Disonante”, W. A. Mozart. Cuarteto de Cuerdas, en Fa mayor Op. 96 “El Americano” – A. Dvorak. Passacaglia, Dúo para Violín y Viola, Suite No. 7 en Sol menor, J. Halvorsen – Händel. La Cumparsita, G. Matos Rodríguez.

12 hs. Mendoza Plaza Shopping, Distrito Shopping Food. Avenida de, Acceso Este 3280 – Guaymallén. Bel suono, integrado por: Julieta Caparotta, Soprano. Andrea Vaia, mezzosoprano. Mariano Leotta, Tenor. Pablo Joshue Fascio, piano. G. Bizet: Carmen, Habanera. G. Donizetti: L’elisir D’amore, Una furtiva Lagrima. G. Puccini: Gianni Schicchi, O mio babbino caro. C. Gluck: Orfeo e Euridice, Che faro senza Euridice. G. Verdi: Rigoletto , La donna e mobile. W. A.Mozart: Cosi fan tutte, In uomini in soldati. G. Verdi: La Traviata, Un di felice, etérea.

Delibes: Lakme, Viens, Mallika… Dôme épais le jasmin. A. Lara: Granada. Serrano: Jota, Te quiero, morena. G. Verdi: Brindisi de La Traviata. Sartori: Con te Partiro.

12.30 hs. Passionate Wine – Av. Corra 1221. Tupungato. Dúo Juan Molina – Facundo Martínez, guitarras. Programa: Jobiniana, Sergio Assad – Preludio y fuga en Do# menor, M. Castelnuevo Tedesco – Fantasía Op. 54, Fernando Sor – Tango Suite N° 1, Astor Piazzolla – Danza Española de la Vida Breve, Manuel de Falla.

13 hs. Piattelli Vineyards, Calle Cobos 13.710 – Agrelo, Luján de Cuyo, Mendoza. Octeto Esloveno, integrado por: Diego Bosquet, director. Antonio Stirn, piano. David Bajda, Andrés Smon, Ernesto Bajda, Vladimiro Triep, Matías Grintal, Pablo Smon y Smon Lucas. Programa: Tourdion, C. Gervaise. Zdravlica, S. Premrl. Ti puebeč ja kna lumpej, P. Kernjak. Bratci veseli vsi, U. Vrabec. En starček je živel, J Fleišman. Dva možička, vinska ptička, R. Simoniti. Vinček, oj vinček moj, M. Bajuk. Kan’galilejska ohcet, F. Marolt. Cancionera, A. Tejada Gómez; Eduardo Aragón – arreglo: José Vallesi. Mi viña de Chapanay, C. Guastavino. Virgen de la Carrodilla, H. Cuadros; Pedro Herrera – arreglo: Víctor Armendáriz. Cueca de la viña nueva, F. Dardo Palorma – arreglo: Marcelo Raúl Fernández. Na Vipavskem, R. Simoniti.

16 hs. Terraza de los Andes – Cochabamba y Thames, Luján de Cuyo. Violetta Club, integrado por: Griselda López Zalba, soprano. Sebastián Alcaraz, Magdalena Scattolini violín barroco. Gabriela Guembe, viola da gamba y dirección musical. Gustavo Richter, clave y órgano. Programa Círculos y espejos. M. Ucellini: Aria sopra la bergamasca. G. Sances: Lagrimosa belta . P. Mealli: Sonata La Cesta. C. Monteverdi: Voglio di vita uscir. T. Merula: Ciaccona. B. Strozzi: L’eraclito amoroso. A. Corelli: Sonata Ciaccona. A. Stradella: Da chi spero.

16.30 hs. Bodega Domaine Bousquet – Ruta 89 s/n. Km 7, Tupungato. Cuarteto Ludwig, integrado por: Miguel Cotignola y David Gologorsky, violines. Yeli Herrera, viola. Matías Pelli, cello. Músico invitado: Caros Verenzuela, contrabajo. Programa: Adagio en Sol menor, T. Albinoni. Nessun dorma, G. Puccini. Danza húngara No. 5, J. Brahms. Intermezzo de la ópera Cavallería Rusticana, P.Mascagni. Poeta y aldeano, F. von Suppe. Dimensión, J. M. Solare. Diktat market song J. Ph. Goude. Czardas, V. Monti. Arr. musicales: Miguel A. Cotignola.

18 hs. Alma Multiespacio Olavarria 5503 Perdriel – Luján de Cuyo. Dúo Enrique Diaz Lazkao, guitarra – José Luis Di Marco, cello. Programa: Cantares de España: J. Nin: Suite Española. Enrique Granados: Danza Española No.2 Oriental. Danza Española No.5 Op.37. M. de Falla: Suite popular española (selección). Danza de la Vida Breve. I. Albéniz: Granada, Córdoba Op.232.

20 hs. Centro Cultural Julio Le Parc, Sala Vilma Rúpolo. Ensamble Bestiario, integrado por: Matías Laborde, Marceelo May y Joaquín Pérez. Programa: Rhythm Song, P. Smadbeck. Musique de Tables, T. de Mey. Dance of the Drums, G. Koshinski. Zamba para escuchar tu silencio, G. Spel. Temazcal, J. Alvárez. Cage, F. Iazzetta.

20 hs. Sala Elina Alba, Secretaría de Cultura – Av. España y Gutiérrez, Ciudad de Mendoza. Ensamble Komitas, integrado por: Jonathan Fernández, Tenor. María Cecilia Leunda, Soprano. Agustin Gonzalez Chipont, Piano, Gagik Gasparyan Duduk. Nicolás Alberto Villafane y Cecilia Mariel Jiménez, violines. Agustín Cardenas, Viola. Pedro Catriel Luna, Cello. Programa: Anduni. Le le iaman. Kele kele. Keler tsoler. Alagyaz & Jenki dzarr. Hov Arek. Haprpan. Al Aylughs. Yerangi. Shushiki. Krunk . Mokats Mirza. Chinar es. Chem Grna jaghal & Shoger jan.

21 hs. Thesaurus – Centro de Convenciones y Exposiciones – R. 40 y Pasaje La Orteguina, Malargüe. Brasstor, integrado por: David Tchrikishvili, flügelhorn. Leonardo Altavilla, trompeta. Abel Manzotti, trombón. Franco Prósperi, batería. Programa: Fuga y Misterio. Triunfal. Oblivion. Esscualo, A. Piazzolla. A fuego lento, H. Salgan. Bandó. La muerte del ángel. Libertango. Concierto para quinteto. Soledad.

21.30 hs. Teatro Independencia – Chile y Espejo, Ciudad de Mendoza. Gala de Música Argentina: Bárbara Buono, piano Gustavo Gatica, piano. Sebastián Benenati, clarinete. Programa: Carlos Guastavino: Diez Cantos Populares” para piano. Tonada y Cueca” para clarinete y piano. Romance del Plata” Sonatina para piano a cuatro manos | Mariel Schemper, soprano – Gretel Cortés, piano. Programa: Carlos Guastavino: El clavel del aire blanco. Cortadera, plumerito Jazmín del país, qué lindo! La rosa y el sauce. Bonita rama de sauce. El cerro estaba plateado. Jardín antiguo. La siempre viva. Mi viña de Chapanay . C. López Buchardo, La canción del carretero. G. Gilardi, Canción de cuna india. G. Gilardi. A. Schiuma, Canción de cuna – El sueño de Agnesa. A. Ginastera: Zamba, Chacarera.

DOMINGO 21

16 hs. Hauyquerias San Carlos Eugenio Bustos

17 hs. Cine Real- San Martín 333, La Consulta, San Carlos. Cuarteto de Guitarras Ecos, integrado por Miguel Dotto, Fernando Stern, Adrián de Rosa, David Bajda. Programa: Suite Habana, E. Martín. Milonga Mafiosa, M. Coronel. Alfonsina y el mar, A. Ramírez. Pia-e, Kire-i, J. Cardoso. Otoño Porteño, Invierno Porteño, A. Piazzolla. Tocatta, L. Brouwer. Malamatina, Para 4 guitarras, 4 copas y una botella de vino, C. Carlo Domeniconi.

17 hs. Capilla Patrimonial, Ex Hospital Emilio Civit – P. Jorge Contreras 1300, Parque General San Martín, Ciudad de Mendoza. Zeffiro vientos antiguos, integrado por: Susana Venditti: oboe barroco y oboe d’amore. Lucas Ramallo: flauta traversa barroca. José Luis Di Marco: violoncello barroco. Mario Masera: clave y órgano. Programa: A. Lotti

Trío Sonata para flauta, oboe d’ amore y bajo continuo en La mayor. Trio Sonata para flauta, violoncello y bajo continuo en Sol mayor. G. Sammartini: Sonata IV para oboe y bajo continuo en Sol Mayor op XIII. G. B. Platti: Sonata para flauta y bajo continuo en Sol mayor. A. Vivaldi: Sonata para violoncello y bajo continuo en Si bemol mayor. Sonata para flauta, oboe y bajo continuo en Sol menor.

18 hs. Santuario Auxiliadora – R 50, Nº 6722, Rodeo del Medio, Maipú. Sebastián Zabala – Cristian Canaviri, órgano de tubos. Programa: Adagio, anónimo. Obertura y fuga, G. Händel. Chaccona, J. Pachelbel. Tocatta, Tinazolli. Alegro a 4 manos J.Chr.Fr.Bach. All Ofertorio, D. Zipoli. Largo e spicatto, J. S. Bach. Voluntary, J. Stanley. Tocatta, Ch. Widor Alegro pequeña serenata nocturna a 4 manos, W.A. Mozart.

20 hs. Bodega del 900 – 25 de Mayo 4995, Villa Nueva, Guaymallén. Ensamble Lírico Mendoza, integrado por: Jimena Semiz, Mariana Rodríguez Rial, Marcelo Zelada y Emanuel Fernandez. Programa: Gianni Schicchi Oh mio babbino caro, G Puccini. L´elixir de amor Una furtiva lagrima, G. Donizetti. Madame Butterfly Un bel di vedremo, G. Puccini. La Tabernera del Puerto No puede ser, Sorozábal. La Boheme Quando m´en vo, G. Puccini. Una voce poco fa, G. Rossini

Elixir de Amor duetto Una parola o Adina, G. Donizetti. La Flauta Mágica “dueto Pa-pa-pa… W.A. Mozart. Lakme Duetto de La flores, L. Delibes. Canzonetta Torna a Surriento, E. Curtis. Canzonetta Oh sole mio, Di Capua. La Traviata Brindis, G. Verdi.

21 hs. Teatro Mendoza – San Juan 1427, Ciudad de Mendoza. Orquesta Académica de Mendoza, Dir. Alicia Pouzzo. Solista invitado: Ricardo Mirabelli, tenor. Programa: Vals n° 2 en Re menor de la Suite para orquesta de variedades D. Shostakovich. Gala Lirica primera parte: Una furtiva lagrima, G. Donizetti. O sole mio, Di Capua Con te partirò, Quarantotto, Santori, Peterson. La donna è mobile , G. Verdi. Volare, D. Modugno. Granada, A. Lara. Suite Peer Gynt No. 1, E. Grieg. Segunda parte: Amapola, A. Gamse. Pongale por las hileras, F. Palorma. Arr: Polo Martí. Tonada de otoño en Mendoza, D. Sanchez -J. Sosa. Arr: Polo Martí. Funiculì-Funiculà, L. Denza – Nessun Dorma, G. Puccini