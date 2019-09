Así nos ven: brutal obra maestra de Netflix

El gran desafío de todo artista que lleva a la pantalla alguna historia basada en hechos que han tenido conocimiento público, incluyendo en el caso de Así nos ven un juicio que adquirió ribetes mediáticos, una condena injusta y una exoneración que llegó tras más de una década; es indagar en la profundidad de los hechos y llegar a la médula del asunto. Ese es uno de los grandes logros de Ava du Vernay, la talentosísima creadora y directora de esta miniserie que en su filmografía cuenta con dos producciones nominadas al Oscar en estos últimos años, la película Selma y el documental Enmienda 13. El trabajo de esta artista es de un innegable compromiso en la visibilización de la crónica opresión que ejerce el poder sobre la comunidad negra en los Estados Unidos. Y para llevar adelante planteos tan dolorosos como indignantes, la guionista, productora y directora se vale de una notable nobleza artística, para no solo impactar a la platea sino también interpelarla.

El punto de partida de Así nos ven está basado en un fatal episodio del 19 de abril de 1989 que llevó a cinco adolescentes a prisión por un crimen que no cometieron. Aquella noche, una joven que practicaba running en el Central Park fue ferozmente agredida y violada. En medio de un contexto en que la opinión pública de Nueva York estaba sacudida por una ola de delitos, la policía puso en marcha un veloz operativo que se transformó en la más impiadosa trampa para los cinco protagonistas de esta historia.

Estructurada a través de cuatro capítulos de poco más de una hora cada uno, esta miniserie expone un derrotero infame que va desde los violentos interrogatorios que atravesaron estos chicos, privados de asistencia legal y sin la presencia de sus padres, forzados a dar frente a cámara testimonio de un acto aberrante que no cometieron; hasta la larga estadía que ellos atravesaron en diferentes prisiones. La vil estrategia policial para calmar rápidamente a los medios de comunicación, el tenso juicio, y el impacto que tuvo la condena en los familiares de las víctimas; ocupan los tres primeros capítulos de esta producción que fue llevada a cabo con el aporte de estrellas como Oprah Winfrey y Robert De Niro. En tanto que el episodio final, está plenamente dedicado a Korey Wise, interpretado por un insuperable Jharrel Jerome, quien seguramente esta noche alzará el Emmy como Mejor actor protagónico en miniserie.

Una de las crispantes escenas del juicio en el que cinco chicos inocentes fueron sentenciados como culpables de un crimen aberrante.

De "Los cinco del Central Park" (así los rotulaban en la televisión y en los diarios en aquel momento), Korey fue el único que por su edad fue a dar directamente a la cárcel para adultos. Si bien esta propuesta de Ava du Vernay es un intenso tour de force de principio a fin, el desenlace es de una contundencia dramática e ideológica raramente vista en una apuesta de Netflix. Un producto sin concesiones, que podría ser un festín de golpes bajos, logra con maestría ensamblar a todo un equipo en estado de gracia. De las 16 nominaciones a los Emmy, 8 corresponden a actuaciones en roles protagónicos y secundarios, mientras el resto de las candidaturas reconocen la excelencia de este material en rubros como guión, dirección, fotografía, música y sonido.

Así nos ven es una creación superlativa por donde se la mire, y sería justicia que en los galardones de lo más destacado de la televisión industrial norteamericana, se supere la idea de que con las nominaciones ya está cumplido el compromiso "políticamente correcto"; para finalmente otorgarles a estos materiales la premiación que realmente merecen. No olvidemos que este año la película El infiltrado del KKKlan, dirigida por el legendario Spike Lee, estaba artísticamente unos cuantos pisos por encima de Green Book, pero el Oscar fue a dar cómodamente a la última; que ofrece una mirada menos politizada que la del encendido y provocador film del realizador de Haz lo correcto y Malcolm X. Entre dos historias sobre el larvado conflicto racista en los Estados Unidos, la Academia eligió la más inocua, y esta noche los votantes de la categoría Mejor miniserie seguramente esquivarán con elegancia el galardón para Así nos ven, inclinando los laureles hacia la aclamada y popular Chernobyl.

Más allá de las estrategias y entretelones de las galas de premios, lo que transforma a la creación de Ava du Vernay en una pieza imprescindible es su prodigiosa síntesis a la hora de transitar de la conmoción emocional más estremecedora, al claro planteo de un sistema judicial que desde su creación hasta nuestros días ha sido estructurado para oprimir al más vulnerable. La consecuencia de este esquema lleva a un daño irreparable, ya que tanto para estos cinco chicos, como para tantos otros miles, el injusto calvario de ir a prisión deriva años más tarde en una reinserción social sepultada bajo la imborrable sentencia del estigma. La directora tiene una visión tan abarcadora que logra cubrir el indignante sinsentido de estos procedimientos, con un Donald Trump en aquel entonces en pleno ascenso al estrellato mediático, que llegó a pagar enormes anuncios en los diarios clamando por la pena de muerte para estos adolescentes. La aguda mirada de la realizadora combina el patetismo del actual presidente de los Estados Unidos, con la arrasadora experiencia que atravesaron los protagonistas de esta historia, y cómo su entorno familiar quedó marcado a fuego para siempre después de un veredicto devastador. Más allá de su impronta realista, la creadora apuesta a un andamiaje audiovisual refinado, que alterna la inclusión de algunos flashbacks y pasajes que deambulan entre lo onírico y lo alucinatorio. Estos recursos, lejos de estar puestos para "maquillar" la aspereza del relato, contribuyen a que el espectador conecte con los diferentes niveles de un engranaje traumático que no solo involucra a individuos sino a todo un sistema.

Niecy Nash, nominada al Emmy a Mejor actriz protagónica, interpretando a la madre de Korey Wise en "Así nos ven".

Para completar esta experiencia, en Netflix también está disponible Así nos ven ahora, un especial en el que Oprah Winfrey entrevista a la realizadora junto al elenco de la multinominada miniserie, y ofrece el plus de ver a los verdaderos protagonistas de este sonado caso. Un puñado de sobrevivientes a un horror que va más allá de lo imaginable, como símbolo de la eterna resistencia de una comunidad. Una directora que recrea una historia estremecedora, siendo absolutamente noble con aquellos chicos hoy devenidos en adultos, que muy pronto vieron su inocencia lanzada a lo más oscuro de las entrañas de una sociedad cuya dinámica se replica en diversos grados a nivel global. Así nos ven destila una honestidad cada vez más infrecuente en las pantallas. Un grito de urgencia tan inspirado como necesario.

When they see us / Estados Unidos / 2019 / 4 episodios / Disponible en Netflix / Dirección: Ava du Vernay / Con: Jharrel Jerome, Caleel Harris, Asante Blackk, Ethan Herisse, Marquis Rodriguez, Felicity Huffman, Aunjanue Ellis, Vera Farmiga, John Leguizamo, Niecy Nash, Jovan Adepo.