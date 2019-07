Así fue la tercera edición de Lollapalooza París

Este sábado 20 y domingo 21 de julio, la capital francesa se convirtió en el escenario de la tercera edición de Lollapalooza París. El primer día los artistas más esperados fueron Twenty Øne Piløts y Martin Garrix. Desde temprano se pudieron disfrutar shows de Tash Sultana, Jain, Perry’s Farrell Kind Heaven Orchestra, Kungs y Jaden Smith entre otros en un primer día repleto de energía y buena música.

En la segunda jornada del festival se vivieron shows inolvidables de la mano de Bad Bunny, Nekfeu, The 1975 y Eric Prydz, entre otros. Llegando al final de la jornada, el cierre estuvo a cargo de The Strokes, Migos y Ben Harper & The Innocent Criminals.

Recordemos que 2017 fue el año inaugural de Lollapalooza París y rápidamente, el festival más grande del mundo, se convirtió en un clásico para los fanáticos de la música, el arte y las tendencias.

En nuestro país la próxima edición de Lollapalooza Argentina se realizará los días 27, 28 y 29 de marzo de 2020 en el Hipódromo de San Isidro. El pasado 3 de julio se pusieron a la venta los tickets para la séptima edición, donde los Early Bird, Preventa 1 y Preventa 2 se agotaron, vendiendo 150.000 entradas en el primer día de venta.

Actualmente se encuentra a la venta la Preventa 3 (abono para los 3 días del festival) por $3.500 + Service Charge a través de lollapaloozaar.com/tickets y puntos de venta habilitados de AllAccess.com.ar. Una vez agotada, se pasará automáticamente a Preventa 4.