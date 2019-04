Empezó como un programa deportivo, luego se inclinó por el humor y finalmente se encontró con el éxito del certamen Bailando por un Sueño. Marcelo Tinelli se adaptó a los cambios de la televisión y se convirtió en el conductor más reconocido de la pantalla chica. Y si todos los años las aperturas de su ciclo fueron especiales, la de este lunes fue inolvidable.

Tinelli le dio inicio a una nueva temporada de ShowMatch, la número 30, con un despliegue aún más impresionante que la de los años anteriores. El debut del programa en el 2019 contó con la tradicional apertura con parodias de películas famosas, un cuadro musical con reconocidas cantantes argentinas, un repaso con imágenes por toda la historia del ciclo y se recrearon viejos sketches de la mano de los grandes humoristas que trabajaron con el conductor.

El programa comenzó con parodias de películas históricas como A Hard Day's Night, Terminator 2, Los Intocables, A Star Is Born y Bohemian Rhapsody. En todos los filmes las voces fueron modificadas para hacer referencia al programa de Tinelli.

Luego llegó el turno de la apertura musical, de la mano de Sofía Morandi y Julián Serrano, los ganadores del Bailando 2018. Con sus pasos de baile abrieron las puertas a un "viaje en el tiempo" en el que hicieron un recorrido por algunos momentos históricos del programa de Tinelli.

Siempre acompañado por música y un grupo de bailarines que realizaron diferentes cuadros musicales, mostraron el recordado sketch de deportes y bloopers del viejo Ritmo de la Noche.

El recorrido siguió con el humor y las cámaras ocultas de VideoMatch, como Fernandito, El Confundido, Rompé Pepe, El Payaso Muralito, El Show del Chiste y El Insoportable, entre otros.

Hasta que, finalmente, se llegó a la etapa del Bailando. El rating subió y llegó a los 20.1 puntos.

Varias figuras femeninas del mundo de la música se hicieron presentes en el cuadro siguiente para interpretar los temas de apertura y cierre del programa de Tinelli a lo largo de los años. Patricia Sosa, Marcela Morelo, Rocío Quiroz, Sandra Mihanovich, Lucía Galán, Florencia Otero, Hilda Lizarazu, Julia Zenko, Celeste Carballo, la Gata Varela, la ex Bandana Ivonne Guzmán, Fabiana Cantilo, Valeria Lynch, Mery Granados, Roxana Carabajal y Melina Lezcano desplegaron toda su energía y talento con un leve descenso en el rating, que bajó a los 19 puntos.

Cande Tinelli también participó de la apertura y fue la única que cantó como solista. La hija del conductor entonó su tema Tiempo de Amar, que fue la cortina de apertura del programa en 2016.

Ni bien terminó el segmento musical hicieron su ingreso al programa casi todos los humoristas que formaron parte del programa desde sus comienzos: Pablo Granados, Pachu Peña, Diego Pérez, Teto Medina, Miguel Ángel Rodríguez, Lionel Campoy (Boby Goma), Toti Ciliberto, los hermanos Korol, Rodrigo Vagoneta, Jorge Corona, José María Listorti, Campi, Carna, Larry de Clay y Sebastián Almada, entre muchos otros.

Ahora, sí, el momento más esperado de la noche. Como siempre, los humoristas y todos los presentes hicieron un "pasillo" en el medio del estudio para permitirle el paso a la estrella de la noche y de la televisión. Tinelli y su marca registrada aparecieron en escena, jugando con la cámara, saludando a todos, siempre con una sonrisa el rostro. Y, con el rating en 20.4 puntos, exclamó: "¡Buenas noches, América!"

"A muchos no los veía hace casi 30 años… ¡30 años! ¡Dios! Hay muchísima emoción en el estudio. Es una noche única. No van a alcanzar todas las palabras del diccionario para explicar la emoción que tenemos", dijo, secándose las lágrimas de los ojos.

"Algunos ya no están acá", dijo, mirando a los humoristas que lo rodeaban. Y manifestó: "Hay una palabra que tengo que repetir: gracias, gracias, gracias, gracias… No me quiero empezar a quebrar, pero la primera imagen que se me viene es la de mis viejos. Le quiero agradecer a Dino, a Chiquita; la época de Bolívar, mi pueblo, mi ciudad… Ellos me enseñaron a luchar por lo que uno quiere, a no bajar los brazos".

Sobre el cierre del discurso, que se extendió por más de media hora, hizo una aclaración: "Estos festejos (por los 30 años del programa) se dan en un contexto difícil, en un año en que todo parece que es cuesta arriba, mucha gente puede pensar: '¿De qué nos podemos reír? No estamos para festejar…' Y los entiendo, realmente". El rating tocó el pico de los 22.4.

Adrián Suar se acercó a saludar al conductor y bromearon con el horario en el que se emite el programa. "¿Hasta qué hora vamos? Me quedo hasta el programa de Mariana Fabbiani…", le dijo Tinelli al gerente de Programación de El Trece.

Tal como había prometido el conductor, el humor volvió al programa. Los primeros en regresar fueron Los Tack See Boys que parodiaron el tema As Long As You Love Me de los BackStreet Boys, a cargo de Pablo Granados, Picho Straneo, Pachu Peña y Carna, que contó con la China Suárez como invitada especial.

"La tele ha cambiado, pero una cosa la atención me llama, cuando VideoMach arrancó Mirtha amenazaba con que era su último programa… Le preguntamos a la China sobre nosotros y los años compartidos, cuando era el programa más visto en la tele, ella no había nacido", rezaba parte de la canción.

Como en las viejas épocas, Diego Korol viajó a Europa para hacer una cobertura de un partido de fútbol a su estilo. En esta ocasión fue al Camp Nou a ver al Barcelona de Messi y, tras el encuentro, le hizo una entrevista al argentino. El rating marcaba 21.1 puntos.

También se emitió una nueva versión del histórico Deportes en el Recuerdo, con Los Hermanos Democrati, interpretados por Pablo Granados y Pachu Peña.

Y Adrián Suar junto a Pablo Codevilla revivieron Grandes Poemas de Pequeños Autores.

José María Listorti y Diego Pérez recrearon otro histórico sketch: El Insoportable. Viajaron a Milán, Italia, para hacer una nota con mucho humor con la colaboración de Wanda Nara.

También participó de los sketches Fredy Villarreal y su inolvidable Figuretti, que viajó a Ámsterdam, Holanda. El cierre retro se realizó en el estudio de ShowMatch, a cargo de Sebastián Almada y su carsimático Maestruli.

Tras el humor llegó el momento más emotivo de la noche. En la pantalla gigante del estudio se emitió un video en homenaje a los artistas y trabajadores que pasaron por el programa y dijeron adiós, entre los que se encontraban Leo Rosenwasser, Mariana Brisky, Ricardo Fort, Natacha Jaitt y Pier Fritzsche.

Como los tiempos corren en la televisión -y más aún en un programa tan importante como este-, Tinelli anunció que se postergó la visita de "Cristina Kirchner" y "Mauricio Macri", a cargo de Martín Bossi y Fredy Villarreal.

Pero hubo tiempo para un emotivo video que sorprendió al conductor, en el que sus cinco hijos -Micaela, Candelaria, Francisco, Juana y Lorenzo- le grabaron un saludo muy especial.

Con lágrimas en los ojos, rodeado por su familia y los humoristas que gracias a él se metieron en el corazón de los argentinos, se despidió de su público. Hasta el día siguiente. Como los últimos 30 años.

