Argentina no le suelta la mano a Woody Allen: la fecha de estreno de su nueva película

A rainy day in New York, la nueva película escrita y dirigida por Woody Allen que había quedado pendiente de estreno tras el revuelo generado por las acusaciones de presunto abuso de la hija del cineasta, Dylan Farrow, tiene finalmente fecha confirmada de presentación en Argentina para el próximo 7 de noviembre. Los cinéfilos de nuestro país siempre han sido grandes admiradores de la filmografía del responsable de hitos como Annie Hall, Manhattan y Medianoche en París.

De esta manera, los cines nacionales se suman a un por ahora pequeño número de países en los que el film de Allen será presentado: Francia (18 de septiembre), Italia (3 de octubre), España (4 de octubre) y Portugal (24 de octubre). Aunque en estos días, se confirmó el lanzamiento de A rainy day in New York en Alemania, Austria y algunos mercados latinoamericanos. En medio del fuego cruzado entre el legendario director y la compañía Amazon, con demanda de Allen de por medio al gigante del streaming, no hay todavía fecha establecida para el debut del film en Estados Unidos.