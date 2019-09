Araceli González fulminó a Suar y destapó la oscura trastienda de su divorcio: "Todo es terrible y triste"

La polémica estalló cuando Araceli González contó que hasta el día de hoy mantiene un conflicto con Adrián Suar, su ex marido, por la división de bienes. “He firmado papeles que me mostraban, hubo ‘arreglos’ nunca arreglados y postergaciones sostenidas. He sido paciente con las tantas vueltas que se dieron alrededor de este asunto, pero hasta aquí llegué”, contó la actriz a la revista Gente.

Teleshow se comunicó con el estudio de abogados de Suar, y los letrados contaron cómo fue el convenio de divorcio celebrado en 2005. En ese momento la Justicia dictaminó la división de bienes y se fijó la cuota alimentaria del hijo de la pareja, hasta que cumpliera 21 años.

También quedó asentado que Araceli es dueña de un 5 por ciento de Polka. Si algún día se vende, ella recibirá el dinero correspondiente a ese porcentaje, pero no participa de las regalías, ya que es propietaria de ese paquete accionario pero no es socia. Según los abogados del gerente de programación de El Trece, la sociedad conyugal quedó liquidada, es decir, disuelta, y no existen reclamos de ninguna de las partes.

Sin embargo, Araceli desmintió esas versiones. Según ella la división de bienes no se realizó correctamente. Así lo dejó asentado en un mensaje que le envió a la periodista Marcela Tauro, y que fue leído en el programa Intrusos, por América.

“Me contaron que en el programa (en referencia a Intrusos) de la semana pasada los abogados de mi socio (por Adrián Suar) contestaron sin fundamento alguno, como siempre mintiendo. Tu producción se comunicó con mis abogados y dieron una devolución del caso como corresponde, diciendo la verdad. Ya tuvimos audiencias en el Juzgado de la Provincia de Buenos Aires y nunca se llegó a ningún acuerdo”, comenzó con su mensaje Araceli.

En ese sentido, se refirió a la división de bienes: “No se hizo como corresponde y están faltando a la verdad. También sé que la directora de prensa de Canal 13 está llamando a cada uno que se atreve a decir lo mío para callarlos. Todo es terrible y triste. Pero lo bueno es que no me sorprende. Abrazos para todo el equipo”.

Por su parte, Tomás Kirzner, el hijo de Araceli y Suar, habló con Modo Sábado, el ciclo radial de Nacional AM 870 conducido por Tatiana Schapiro y Horacio Marmurek, y se refirió al conflicto: “Son cosas de matrimonio… Lo único que me relaciona a todo esto es que soy hijo de los dos. Yo cumplo con mi rol. Si tienen problemas, ya lo arreglarán”.

Además, sobre su madre, agregó: “Es una persona que puede hacer lo que quiera. Los dos tienen criterios distintos y yo soy consciente”.