Araceli González dialogó a solas y en extendido en el programa de Susana Giménez . La actriz volvió a poner en el centro de la escena la revisión sobre la división de bienes tras su separación de Adrián Suar en 2002.

"La realidad es que durante la primera etapa no le di quizás tanta importancia a los bienes. Lo que hice fue dedicarme a mis hijos y en reconstruir mi vida. Y después de un tiempo sentí una necesidad... de cerrar esta etapa", arrancó Araceli.

"En este momento tengo que confiar en que la ley me asista. Todas las mujeres esperamos que eso suceda. Las mujeres siempre nos sentimos en desventaja. No es un reclamo, es lo que me corresponde".

"Yo soy accionista de Pol-ka, pero en realidad no cobro nada. Cobraría en el caso de que se venda. Pero si me muero antes...", aclaró la actriz que posee el 5% de la productora que lidera Suar.

"Todas las mujeres deben tomar la decisión de luchar por sus derechos. Las mujeres somos culposas, priorizamos nuestros hijos y nos callamos, pero este es un momento oportuno para la mujer", aseguró.

"Siendo sincera, nunca sabía lo que estaba firmando", reconoció Araceli, sobre la división de bienes que realizaron con Suar. "Esto es paralelo a mi vida, yo sigo con mi vida, con todos mis proyectos", finalizó.