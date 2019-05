Antonio Banderas ganó el premio a mejor actor en el Festival de Cannes

Antonio Banderas, laureado este sábado en Cannes con el premio al mejor actor por su papel en Dolor y gloria no escondió un "punto de amargura" porque Pedro Almodóvar no fue distinguido por su película autobiográfica.

Dolor y gloria era una de las favoritas de la crítica, pero por sexta vez en 20 años, Almodóvar se quedó sin la anhelada Palma de Oro, que fue para la surcoreana Parásito.

En cambio, Banderas se llevó el premio a la mejor interpetración masculina por su papel en la película, en la que da vida a Salvador Mallo, un cineasta consagrado en crisis de inspiración, un personaje que hasta cierto punto representa al director español.

"Aunque el personaje se llama Salvador Mallo, no es ningún secreto que Salvador Mallo es Pedro Almodóvar", dijo sobre el afamado director que conoce hace cuarenta años y con el que ha trabajado en ocho películas. "Le respeto, le admiro, le quiero, es mi mentor, me ha dado tanto en la vida que no tengo más remedio que dedicarle este premio", agregó el actor malagueño.

Tras mostrar su alegría por haber triunfado en el "gran slam" de los festivales de cine, el actor admitió en rueda de prensa un "punto de amargura". "Me hubiese encantado que Pedro estuviera aquí, esta es la verdad, pero así es como funciona la profesión", dijo.

Banderas, de 58 años, recordó que después de cuatro décadas de carrera, estuvo "nominado a casi todo excepto a los Oscar". Pero "nunca subí al escenario" a recoger un premio, dijo.

Antonio Banderas, ganador del premio a Mejor Actor en el Festival de Cannes

Por lo tanto "¡subir ahí esta noche no fue una buena noticia para mi cardiólogo! Pensé, Dios mío, me voy a desmayar!", bromeó, en alusión al infarto que sufrió en 2017.

Además de Banderas, los directores brasileños Kleber Mendonça Filho y Juliano Dornelles recibieron el premio "ex aequo" del Jurado por Bacurau y la argentina Agustina San Martín fue distinguida con una mención especial por su cortometraje Monstruo Dios. La británica Emily Beecham fue coronada como la mejor actriz después de protagonizar Little Joe de Jessica Hausner como una botánica que comienza a tener dudas sobre su última creación modificada genéticamente cuando comienza a afectar a sus seres queridos.

Cannes coronó este sábado con la Palma de Oro a Parásito, una comedia negra de suspenso sobre la lucha de clases dirigida por Bong Joon-ho. Es la primera película surcoreana en obtener el máximo galardón y la segunda asiática consecutiva, después de Somos una familia, del japonés Hirokazu Kore-eda, en 2018.

El título es una irónica referencia a una familia de desempleados que malvive en un sórdido subsuelo sin apenas dinero para comer. Con una buena dosis de ingenio, se las arreglan para trabajar en una majestuosa mansión, al servicio de una familia de burgueses crédulos.

La 72 edición de Cannes estuvo presidida por el director mexicano Alejandro González Iñárritu. Le acompañaron en la tarea Elle Fanning, Yorgos Lanthimos, Pawel Pawlikowski, Kelly Reichardt, Alice Rohrwacher, Enki Bilal, Robin Campillo y Maimouna N'Diaye.

Antonio Banderas y Alejandro González Iñárritu en el Festvial de Cannes

