Ángel de Brito retó a Graciela Alfano por el uso del celular: la reacción de la panelista

Ángel de Brito se mostró muy enojo mientras debatían sobre la doble tapa de revista Gente durante su programa Los ángeles de la mañana. El conductor se acercó a Graciela Alfano, le quitó el celular y la retó en vivo. "Estás todo el tiempo boludeando en Twitter y te metés cuando hablamos de otra cosa", le recriminó.

Enseguida, Alfano no pudo ocultar su fastidio por el accionar de De Brito y le rogó que le devuelva el teléfono: "No puedo estar sin el celular, recibo información". Pero, De Brito amagó con darle el teléfono a Cinthia Fernández, compañera con la que Graciela mantiene una relación distante. "A ella ni en pedo", disparó.

En medio del tenso momento, un desconocido llamó a Graciela en vivo, y fue atendido por el conductor en altavoz. "Soy un amigo de Graciela", se presentó el hombre, Alfano siguió con cara de pocos amigos e intentó por todos los medios recuperar el aparato, pero no fue posible.

Cinthia Fernández quiso saber "¿Es un amigo? ¿Un novio? ¿O un gar...?". Con rostro de fastidio, Graciela le contestó: "Callate la boca".

Y luego desafió a Ángel de Brito: "No podés revisar mi celular, es personal. Me caliento mal. Dame que puede ser mi hijo desde un número oculto". Y ante la duda del resto de sus compañeras sobre el contenido que podría llegar a tener la ex jurado del Bailando en su telefono, reveló: "Por supuesto que tengo muchas cosas que no se pueden ver".

