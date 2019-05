Andrés Calamaro cuestionó a Viggo Mortensen durante un show

Andrés Calamaro brindó un recital en el Gran Teatro del Liceo de Barcelona, España. Además de interpretar sus temas nuevos y repasar sus éxitos, el Salmón aprovechó para criticar con dureza al actor Viggo Mortensen.

"Yo no estoy aquí para decir lo que la gente quiere oír, eso es demasiado fácil, para eso está Viggo Mortensen con su discurso antifascista facilón", dijo el músico durante el recital. Según informó el diario El Mundo, el público lo silbó y le pidió que siguiera cantando. "El rock and roll no es complaciente, el rock gusta, pero ofende", señaló el cantante cuando se dio cuenta de que sus seguidores desaprobaban algunos de sus comentarios.

Calamaro manifestó su enojo a raíz de una carta que escribió Mortensen al diario El País, titulada "La torpeza política y mediática de Vox" para quejarse de que en la cuenta en Twitter del partido político español publicaron un meme en el que utilizaban una imagen suya perteneciente a El señor de los anillos para atacar a otras formaciones políticas.

"Hay que ser bastante ignorante para pensar que el uso del personaje de Aragorn de la trilogía cinematográfica El señor de los anillos para promover la campaña electoral de un partido xenófobo de ultraderecha como Vox sería una buena idea", dijo el actor estadounidense que pasó parte de su infancia en la Argentina.

"Me reiría de su torpeza, pero Vox ha entrado en el Congreso con 24 escaños; no es un chiste, y habrá que estar atentos y proactivos, como lo es Aragorn en la saga de Tolkien", finalizó el actor.