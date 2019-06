Andrea Frigerio, indignada por el mal momento que vivió en Ezeiza

Andrea Frigerio se fue de vacaciones junto a su hija y a su marido a Ibiza, España. Luego de disfrutar unas semanas, regresó a la Argentina, pero fue recibida con malas noticias. Según denunció la actriz en su cuenta de Instagram, su valija fue abierta, a pesar del candado, y parte de sus pertenencias fueron robadas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Andrea frigerio (@andreafrigeriook) el 16 de Jun de 2019 a las 11:52 PDT

Desde su cuenta de Instagram hizo su descargo en una historia. "Abrevalijas, Iberia, Ezeiza chorros", escribió sobre una foto de su valija donde se ve ropa desordenada.

Más tarde, en una nueva publicación se grabó arriba del auto mientras intentaba comunicarse para realizar la denuncia a la línea aérea en la que viajó. "En estos momentos todos nuestros agentes están ocupados. ¡Por favor manténgase a la espera! Jajaja y así media hora. El servicio de Iberia, en combinación con el factor argentino (chorros) es un combo increíble. #dalequeva!", opinó, con notable enojo, la actriz.

Luego, en diálogo con TN, Frigerio explicó: "Volví de Madrid con mi marido y mi hija así que teníamos tres valijas. Fuimos a buscarlas y vimos que la mía no llegaba y cuando llegó estaba con el candado abierto y un poco rota. Cuando pregunté dónde hacer la denuncia no me supieron decir y tenía que venir rápido a Pol-ka [para grabar ATAV] y no tenía tiempo de seguir haciendo ninguna averiguación ahí".

La actriz y modelo contó que le robaron pertenencias que tenían más valor afectivo que monetario. "Me robaron zapatos, zapatillas, y nada de gran valor, sólo cosas importantes para mí (...) Tenía cosas de mi hija, cosas que me traje para tenerla un poquito más cerca porque ella vive allá. Cosas que sólo tienen valor para mí".

"No tengo dudas de que pasó en la Argentina. Dentro de España estuve en varios vuelos y no me pasó nada. Hay que contarlo para que esto no pase más. Que Iberia o la seguridad del aeropuerto se haga cargo", cerró la actriz.

