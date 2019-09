Amor exprés: Marcelo Gallardo habría terminado con Alina Moine

Hace unas semanas comenzó el rumor que aseguraba que Marcelo Gallardo, director técnico de River, habría estado saliendo con la periodista de Fox Sports, Alina Moine. Aunque fue negado por ambas partes, ahora Yanina Latorre en Los Ángeles de Mañana reafirmó que la relación habría existido, pero que le habrían puesto un punto final.

"Se separaron Gallardo y Alina Moine. Él la dejó y ella está amargadísima. No va a volver con la mujer (madre de sus cuatro hijos), no es que se está arreglando. Él no quiere volver con la mujer y no quiere seguir con Alina. Está muy ofendido porque ella habría hecho correr el rumor de que eran pareja, así blanqueaban", contó la panelista, tras adelantar desde Twitter detalles de la noticia que iba a dar al aire.

El la dejo. Ella esta amargadisima. Se habia ilusionado. Ampliaremos #yaninforma — Yanina Latorre (@yanilatorre) 10 de septiembre de 2019

La separacion de la q hable ayer....gallardo dejo a alina moine. No queria blanquearla. Ella esta amargadisima #yaninforma — Yanina Latorre (@yanilatorre) 11 de septiembre de 2019

"Los hijos de Gallardo no estaban de acuerdo con la relación y hay uno que está sufriendo un montón. Él por respeto a sus hijos dejó a Alina", aseveró Yanina, que al ser consultada sobre cuánto tiempo habría salido la supuesta pareja, lanzó detalles más picantes. "No voy a hablar de fechas porque es un quilombo. ¡Ella tenía otro muy famoso y lo eligió a Gallardo! Te salió mal, paloma", sentenció.