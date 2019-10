Amenazante audio de Sofía Bonelli contra Mariana Nannis: "Hasta acá llegué"

Sofía Bonelli y Claudio Caniggia confirmaron su compromiso, que tendrá lugar en noviembre en las playas de Tulum.

Mientras tanto, Mariana Nannis, que trató días atrás a Bonelli de ser "la prostituta" del ex jugador, se encuentra en plena batalla judicial contra su él.

Cansada de las agresiones, Bonelli expresó su bronca en un audio difundido este miércoles en Pamela a la tarde, donde "amenaza" a Nannis. Y agrega: "Si me tirás con tanta mierda, tengo que salir a defenderme en algún momento".

"En simples palabras, si tirás tanta mierda, bancate la que se venga después. Yo no soy una chica irrespetuosa ni maleducada, siempre hablé bien y sin faltarle el respeto a nadie. Llegó un punto donde digo ‘ok, hasta acá llegué’. Tengo que contar mi verdad y además siempre mantuve una postura muy tranqui, no es que salí a hacer uso de todo esto. Si me tirás con tanta mierda, tengo que salir a defenderme en algún momento", se escucha decir a la joven periodista.

En las últimas horas, Alexander Caniggia se enfureció con la pareja por la gran exposición mediática que están teniendo. En su cuenta de Instagram, publicó una foto de su papá y su novia con la leyenda: "Dan vómitos. Desagradable". Además, grabó varios videos en la red social para expresar su furia: "Bueno, gente, después de ver esta foto solo hay una palabra: desagradable".