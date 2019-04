Amber Heard sobre Johnny Depp: "Me tiró una garrafa, me agarró del pelo y me arrastró"

A principios de marzo se conoció la noticia de la denuncia por difamación que Johnny Depp le inició a Amber Heard, la actriz con la que se casó en 2015, y de quien se separó luego de que ella pidiera una orden de alejamiento tras acusarlo de abusos.

El reclamo que inició el actor, por 50 millones de dólares, llegó luego de que su ex esposa escribiera un artículo en el periódico The Washington Post, en el que aseguraba haber sido víctima de abusos en diferentes ocasiones a lo largo de su vida. Vale recordar que ambos sellaron el divorcio en 2017 tras un acuerdo de confidencialidad que requería que la actriz retirara la petición de una orden de alejamiento por violencia de género y que el actor le pagara 7 millones de dólares, cantidad que la intérprete donó a la caridad.

Ahora, en medio de la demanda que presentó el protagonista de Piratas del Caribe, la revista People reveló una serie de documentos judiciales en los que figuran las tremendas declaraciones de Amber, en las que asegura que Depp se convertía en un "monstruo" tras consumir drogas. En ese sentido relató un episodio de violencia que vivió durante un vuelo de avión: "Depp comenzó a lanzarme objetos por haber filmado una escena romántica con James Franco. En lugar de reaccionar a su comportamiento, simplemente me moví unos asientos. Eso no lo detuvo. Me empujó provocativamente una silla mientras caminaba, me gritó y se burló de mí", declaró.

Pero las atrocidades que denunció Heard no terminaron ahí: "En diciembre de 2015 Depp tuvo otra pelea conmigo en su apartamento de Los Ángeles. Me lanzó una garrafa, golpeó artículos de la habitación y golpeó una pared. Me abofeteó con fuerza, me agarró del pelo y me arrastró desde la escalera a la oficina, a la vivienda y a la cocina de la habitación y luego a la habitación de invitados". Por otra parte, la artista aseguró que cuando le dijo al actor que quería terminar la relación, este le "dio un cabezazo en la cara".

"Depp nunca abusó de la señora Heard. Sus acusaciones contra él fueron falsas cuando se hicieron en 2016. Formaban parte de un engaño elaborado para generar publicidad positiva para que la señora Heard avanzara en su carrera", declaró el abogado del actor cuando presentó la demanda por difamación. La defensa legar de la rubia también respondió: "Esta frívola acción es solo el último de los repetidos esfuerzos de Johnny Depp por silenciar a Amber Heard. Ella no será silenciada. Las acciones del señor Depp demuestran que no puede aceptar la verdad de su comportamiento abusivo continuo".

Fuente: Exitoína