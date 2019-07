Aldana, condenado a 22 años por abuso sexual y corrupción de menores

Cristian Aldana, exlíder de la banda El Otro Yo, fue sentenciado a 22 años por abuso sexual y corrupción de menores.

Mujeres en apoyo a las víctimas acompañaron la lectura de la sentencia.

Esta mañana, antes de la decisión de los jueces, Aldana hizo uso de su derecho a hablar y brindó ante la sala sus últimas palabras. El cantante se dirigió al Tribunal y apuntó directamente contra el fiscal Guillermo Pérez La Fuente. Dijo que la pena solicitada es "infundada" y trató de mostrarse como una víctima. "(El fiscal) pidió 35 años de forma desmedida, desalmada y sin fundamento. La intención es usarme como trofeo. En este caso, un músico de rock, independiente y solidario políticamante con la música", dijo el imputado.

"Espero que sea una sentencia ejemplar, que sea una gran puerta y una gran jurisprudencia para todos los casos de abusos sexual en la infancia y siendo menores de edad", dice Ariell Carolina Luján una de las abusadas por Cristian Aldana en la espera de la sentencia del TOC 25. pic.twitter.com/TsZUhSIVYX — Revista Cítrica (@revistacitrica) 12 de julio de 2019

"El fiscal De la Fuente en la década del 80 estaba en el Batallón de Inteligencia 601 y ahora está persiguiendo a los artistas", prosiguió.

Aldana pidió no estar presente en la lectura del veredicto.

Aldana no se olvidó tampoco de las denunciantes, criticó todo el proceso y otra vez negó la acusación. "No soy un violador, ni un abusador, ni un violento. Las denunciantes no podrían sostenerme la mirada porque es mentira. Pedí careos con ellas y no me los dieron. Mi voz no fue escuchada. Sin defensa no hay juicio", aseguró el músico.

"Se me violaron todos los derechos. Fui echado de más de siete audiencias. Sigo reclamando un juicio justo. Esto es un mamarracho judicial", agregó. En ese sentido, Aldana siguió con su retórica de victimización y señaló que "todo lo que sucedió le produjo un daño irreparable".