Días atrás, Paula Chaves reveló que su hijo menor, Baltazar, usa vestidos y demás juguetes que históricamente han sido considerados “de nena”, asegurando que disfruta de “darles la teta y amamantar” a sus muñecos.

Luego de que la modelo y conductora haya dado detalles de la crianza sin estereotipos que lleva a cabo con sus hijos, su pareja, Pedro Alfonso, salió a apoyar esa decisión que tomaron en conjunto.

"Es algo muy relajado. En ningún momento pienso si se está vistiendo de la princesa Ana o de indio. Hubo un solo momento en Halloween que era una muñeca y dije 'pará'. Pero la verdad es que lo vemos como que son juegos y se da muy natural", explicó el actor en diálogo con el programa Por si las moscas, de La once diez (AM 1110), en referencia a los dichos de su esposa, que había contado que su hijo usa las prendas de la princesa de Frozen para jugar al fútbol.

"No estoy viendo qué se pone, me fijo que juegue. Es algo que es muy normal. Baltazar no está todo el día disfrazado de Barbie, solo juega con los vestidos de la hermana", aseguró Alfonso, que dejó bien en claro que no le preocupan los estereotipos de género.