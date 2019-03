Al borde de la muerte: ¿qué le pasó a Whoopi Goldberg?

Después de un mes fuera de la pantalla chica, Whoopi Goldberg hizo una pequeña aparición en el programa en el que es panelista, The View, para tranquilizar a sus seguidores y contarles cómo está su salud. La mujer, que tuvo que ausentarse del trabajo debido a un cuadro de neumonía, grabó un video para explicarle a los televidentes como se encuentra hoy.

"Hola, ¡Sí! Soy yo y acá estoy", comenzó diciendo. "Estoy arriba y en movimiento, no tan rápido como me gustaría, pero bien, no estoy muerta", dijo a la cámara. "Esto es lo que pasó: tuve neumonía y un choque séptico. La neumonía afectó mis dos pulmones, lo que significa que tenía líquido en ambos, y pasaron muchas cosas".

Goldberg reveló que este cuadro casi la lleva a la muerte. "Sí, estuve muy, pero muy cerca de dejar la tierra. Pero buenas noticias, ¡No lo hice!", contó. "Gracias a todos por los buenos deseos y todas las cosas maravillosas que me han estado diciendo".

La conductora y actriz reveló que en este tiempo se sorprendió al recibir mensajes de gente que no la quiere. "Incluso la gente que no es muy fan mía ha dicho cosas buenas sobre mí. Todos sabemos que eso va a cambiar cuándo regrese, pero por ahora eso es brillante", señaló con humor.

Además, aprovechó el segmento para dejarle un mensaje a sus compañeras. "Chicas, no puedo esperar para volver a verlas. Esto ha sido interesante y ya les contaré cuando me siente en la mesa con ustedes. Los veo pronto", culminó enviando un beso.

