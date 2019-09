Al borde de la censura: el video de la producción al desnudo de Wanda Nara

Wanda Nara redobló la apuesta luego de haber publicado varias fotos desnuda en el día de ayer en su cuenta de Instagram, y ahora decidió compartir un video en el que posa como Dios la trajo al mundo y que está al borde de la censura.

La sensual rubia mostró parte del detrás de cámaras de su producción fotográfica sin ropa y difundió el video y que está acompañado por una reversión de You know I’m no good, uno de los más grandes clásicos perteneciente al álbum Back to black de la artista británica Amy Winehouse.

"Angel face, devil thoughts my new #campaign #adv #advertising", escribió en inglés la esposa de Mauro Icardi, lo que en español significa "Cara de ángel, pensamientos de diablo. Mi nueva campaña publicitaria".