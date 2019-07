Aguirre amplió la denuncia por abuso sexual contra Gianola: los perturbadores detalles

Viviana Aguirre, conductora de radio que denunció a Fabián Gianola, asistió este viernes a la fiscalía para “ampliar la denuncia” contra el actor.

Aguirre contó que “al principio los saludos eran besos directos a la boca, después me acariciaba la espalda, al aire me acariciaba las piernas”. Según sus dichos, Gianola “siempre con una sonrisa, me decía que era cariñoso”.

Puntualmente sobre el episodio que tuvo lugar en Radio Colonia a fines del mes de mayo, y que motivó las denuncias ante la justicia, Aguirre manifestó: “Estábamos al aire, yo me sobresalto, porque me metió la mano, con los dedos y me apretó el cachete. Mis compañeros por suerte también lo vieron”, dijo y en diálogo con La Tarde Recién Comienza agregó: “Cuando salí, me largue a llorar, fue terrible”.

La periodista señaló que pasado el episodio “me quedé helada, en otras ocasiones yo le ponía un freno”. Además señaló que, pocos días después del episodio, “les pedí disculpas a las mujeres que me habían comentado cosas y yo no les creí”.

Fuente: Rating Cero