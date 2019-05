Adriana Varela: "Quiero que se vaya Macri, sino me tiro del balcón"

En una entrevista radial, Adriana Varela se refirió a su participación en la apertura de ShowMatch y opinó sobre las próximas elecciones presidenciales.

"Tuvimos un solo día de ensayo que fue enquilombado. Yo soy una de las cantantes que trabajamos con otro tipo de audición y otro tipo de sonido. Nosotras nos llevábamos bien", dijo sobre las cantantes que abrieron el programa de Marcelo Tinelli este año.

Por otro lado, sobre la crisis que atraviesa el país, expresó: "La clase media se está avivando, lo demás es puro papel picado... Yo también tuve que recortar gastos, esto es un dominó. La gente se pensaba que no caía siendo clase media y con este tipo de proyecto se van cayendo las fichas".

También habló sobre las próximas elecciones: "Tengo buenas expectativas para octubre, sino me tiro del balcón. Quiero que este frente patriótico vaya hacia adelante y que se dirima quien va a ejercer la presidencia. Quiero que se vaya Macri", remarcó Varela en diálogo con Somos Radio (AM 530).

Luego agregó: "Cristina es la que más mide, me gustaría cuidarla y protegerla por el afecto que le tengo. Pero parece que vamos por ese camino".

Y por último, dijo: "No me gustaría ser candidata, me lo ofrecieron al principio del kirchnerismo. Querían que fuera diputada y yo me cagué de risa. Soy muy coherente con mis ideales setentistas, pero soy muy anarka para vivir".

Fuente: Primicias Ya