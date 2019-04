Actriz porno aseguró que el novio de Jennifer Lopez le manda fotos íntimas

Jennifer Lopez y Alex Rodríguez confirmaron el pasado 9 de marzo su decisión de casarse. Sin embargo, el camino no parece estar del todo allanado.

En las últimas horas, una actriz porno aseguró que Rodríguez le envió "mensajes de alto contenido sexual y fotos explícitas" un mes antes de pedirle matrimonio a la cantante.

Se trata de la ex conejita de Playboy Zoe Gregory, quien también amenazó con mostrar los mensajes que el ex deportista le envió entre diciembre y finales de enero. "Si Jennifer Lopez quiere esas pruebas, que se ponga en contacto conmigo", declaró al Daily Mail.

Además, Rodríguez le pedía "verse en persona y hacer tríos sexuales con alguna amiga divertida".

"J.Lo es increíble y no se merece esto... no me parece justo que él haya hecho todo eso hasta poco antes de pedirle en matrimonio", opinó Gregory en The Sun.