Abel Pintos habló sobre los eternos rumores de que lleva una vida gay en el clóset

Abel Pintos vive un gran momento con su carrera musical. Con apenas 35 años, llena estadios, teatros y vende millones de discos.

Aunque él es muy popular, de su vida privada se sabía poco y nada, hasta que la revista Pronto lo puso en tapa de una de las últimas ediciones con una joven llamada Mora Calabrese.

La tapa de la revista Pronto con Abel Pintos y Mora Calabrese

Al parecer, con la joven de 31 años tendría una relación amorosa desde hace seis años. Se conocieron en la previa de un show en Chaco y no se separaron más.

En diálogo con Clarín, el artista de Bahía Blanca hizo frente a las consultas referidas al amor y hasta habló de las especulaciones sobre su sexualidad, dado que desde hace mucho tiempo circulan rumores de que el cantante llevaría tiene una vida gay en el clóset.

“No me molesta lo que comenten. Uno no puede tener nunca control de lo que los otros van a pensar o suponer o especular. No me molesta para nada lo que piensen de mí. Me parece que todos tenemos que tener libertad absoluta de cómo pensar sobre las cosas”, señaló.

Sobre las fotos con Mora, explicó: “Fue raro porque era algo justamente muy íntimo. No sé cómo llegaron a los medios, pero tampoco pienso en eso. Es extraño, pero hoy en día no tengo inconvenientes con eso. Uno en la vida se va construyendo de a poco. Y se va relacionando con las distintas cosas de a poco. Porque, aún antes de la exposición de mis situaciones íntimas, yo siento un respeto muy grande de parte de todos, tanto del público como de los medios”.

Fuentes: Primicias Ya y Clarín