Abel Pintos confirmó su noviazgo con Mora Calabrese

Finalmente Abel Pintos confirmó su romance con Mora Calabrese. Luego de algunas especulaciones, el cantante decidió blanquear su noviazgo y se los contó a sus seguidores de Instagram.

Mediante Insta Stories, sus fans le preguntaron si estaba de novio y, sin vueltas, el músico dijo "Sí".

.

Recordemos que hace algunos días, el cantante enfrentó las versiones pero no confirmó el amorío. "Fue raro porque era algo justamente muy íntimo. No sé cómo llegaron a los medios, pero tampoco pienso en eso. Es extraño, pero hoy en día no tengo inconvenientes con eso", dijo sobre la filtración de las imágenes en Clarín.

Mora es oriunda de Chaco, es mamá de una niña y tan fanática de Pintos que tiene tatuado su nombre en la espalda.